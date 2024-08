Nhiễm trùng đường ruột: Nhiễm trùng đường ruột: chẩn đoán dựa vào kính hiển vi sinh học, kỹ thuật miễn dịch enzym (hay ELISA), xét nghiệm phân tử tìm DNA của ký sinh trùng trong phân, và/hoặc xét nghiệm huyết thanh học.

Nhiễm trùng ngoài ruột: Nhiễm trùng ngoài ruột: dựa cào chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm huyết thanh học hoặc điều trị thử.

Nhiễm amip không có hội chứng lỵ có thể chẩn đoán sai như hội chứng ruột kích thích, thể bị chẩn đoán sai như hội chứng ruột kích viêm ruột Crohn, viêm túi thừa. Khối u ở đại tràng phải có thể chẩn đoán nhầm là ung thư đại tràng, lao, cũng có thể bị nhầm lẫn với ung thư, lao, bệnh nhiễm Actinomyces, hoặc u lympho.

Bệnh lỵ amip có thể nhầm với bệnh nhiễm trực khuẩn lỵ Shighella, nhiễm Salmonella, bệnh sán máng, hoặc viêm loét đại tràng. Trong nhiễm lỵ amip, đi ngoài và phân nước ít hơn so với nhiễm trực khuẩn lỵ. Đặc điểm của phân là có chất nhầy và có vết máu trong phân. Phân trong bệnh lỵ amip không giống phân trong bệnh lỵ trực khuẩn, nhiễm Samonella, viêm loét đại tràng ở chỗ số lượng bạch cầu trong phân không nhiều do amip thể hoạt động ăn bạch cầu.

Nhiễm amip trong gan và áp xe gan amip phải phân biệt với tổn thương gan nhiễm khuẩn khác và u gan. Bệnh nhân bị áp xe gan do amip thường có biểu hiện đau tức hạ sườn phải và sốt. Áp xe gan do amip phổ biến hơn ở nam giới và người trẻ tuổi tiếp xúc với các khu vực lưu hành bệnh, trong khi áp xe gan sinh mủ phổ biến hơn ở bệnh nhân cao tuổi. Ngoài ra, các triệu chứng của bệnh echinococcosis là bất thường cho đến khi u nang phát triển đến đường kính 10 cm và ung thư biểu mô tế bào gan thường không có triệu chứng nào khác ngoài những triệu chứng do bệnh gan mạn tính gây ra. Tuy nhiên, thường cần các kiểm tra hình ảnh và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và sinh thiết mô. Xét nghiệm thường bao gồm công thức máu (CBC), xét nghiệm gan và chụp CT bụng. Bệnh nhân bị áp xe gan sinh mủ thường có sự thay đổi trái về số lượng bạch cầu, tăng nồng độ bilirubin huyết thanh, tiền sử sỏi mật và đái tháo đường. Áp xe gan do amip thường không gây ra sự thay đổi trái về số lượng bạch cầu hoặc tăng nồng độ bilirubin huyết thanh.

Chẩn đoán bệnh do amip cần được xác định bằng cách tìm amip thể hoạt động, bào nang amip, hoặc cả hai trong phân hay mô tổn thương: tuy nhiên E. histolytica rất khó phân biệt về hình thái E. dispar với các căn nguyên amip không gây bệnh khác là E. moshkovskii và E. bangladeshi. Các xét nghiệm miễn dịch phát hiện kháng nguyên E. histolytica trong phân rất nhạy và đặc hiệu và thường dùng để chần đoán xác định. Các xét nghiệm phát hiện ADN đặc hiệu cho E. histolytica sử dụng PCR có sẵn tại các phòng xét nghiệm tham chiếu chẩn đoán, và có độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao.

Xét nghiệm huyết thanh học là dương tính

Trong khoảng 95% bệnh nhân có áp xe gan amip.

> 70% số những người bị nhiễm khuẩn đường ruột

10% ở người nhiễm amip không triệu chứng.

Xét nghiệm Enzyme immunoassay (EIA) là xét nghiệm huyết thanh học được sử dụng rộng rãi nhất. Định lượng kháng thể có thể chẩn đoán nhiễm trùng E. histolytica nhưng kháng thể có thể tồn tại nhiều tháng hoặc nhiều năm, nên sử dụng phương pháp này không thể phân biệt nhiễm cấp tính hay đã từng nhiễm trong quá khứ ở những vùng có tỷ lệ lưu hành bệnh cao. Do đó, xét nghiệm huyết thanh học hữu ích khi khả năng nhiễm amip trước đây ít (ví dụ ở những người đi du lịch đến các vùng lưu hành bệnh).

Nhiễm trùng amip đường ruột Chẩn đoán nhiễm amip đường ruột cần phải kiểm tra 3 đến 6 mẫu phân và phương pháp nồng (xem bảng Thu thập và xử lý mẫu để chẩn đoán bằng kính hiển vi các bệnh nhiễm ký sinh trùng). Các thuốc kháng sinh, kháng acid, thuốc chống tiêu chảy, thụt tháo và các chất phóng xạ đường ruột có thể gây trở ngại cho việc khôi phục của ký sinh trùng và không nên dùng cho đến khi xét nghiệm phân xong. E. histolytica không thể phân biệt được về mặt hình thái với E. dispar, E. moshkovskii và E. bangladeshi nhưng có thể được phân biệt với một số loài amoeba không gây bệnh khác bằng kính hiển vi bao gồm E. coli, E. hartmanni, E. polecki, Endolimax nana, và Iodamoeba bütschlii. Kỹ thuật sinh học phân tử được sử dụng gồm xét nghiệm PCR và xét nghiệm enzym miễn dịch phát hiện kháng nguyên trong phân thường nhạy hơn và chẩn đoán phân biệt nhiễm E. histolytica với các loài amip khác. Ở bệnh nhân có triệu chứng, nội soi ổ bụng đôi khi phát hiện những tổn thương niêm mạc hình ống đặc trưng, cần được hút ra và xét nghiệm tìm thể amip hoạt động. Mẫu sinh thiết từ tổn thương đại tràng sigma -trực tràng cũng có thể phát hiện amip thể hoạt động.