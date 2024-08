Ngộ độc Opioid và hội chứng cai

Dung nạp thuốc nhanh, với nhu cầu về liều leo thang. Sự dung nạp các ảnh hưởng khác nhau của opioids thường không đồng. Ví dụ, người sử dụng heroin có thể dung nạp tương với các thuốc gây khoan khoái và tác dụng suy hô hấp nhưng vẫn tiếp tục co đồng tử và táo bón.

Hội chứng cai nghiện opioid nhẹ có thể xảy ra chỉ sau vài ngày sử dụng. Mức độ nặng của hội chứng tăng lên cùng với liều opioid và thời gian phụ thuộc.

Tác động lâu dài của các chất opioid là rất nhỏ; thậm chí sử dụng methadone nhiều thập kỉ dường như được dung nạp tốt về sinh lý học, mặc dù một số người dùng opioid lâu dài gặp táo bón mạn tính, đổ mồ hôi quá nhiều, phù ngoại vi, uể oai và giảm ham muốn tình dục. Tuy nhiên, nhiều người tiêm chích opioid trong thời gian dài có tác dụng bất lợi do chất gây ô nhiễm (ví dụ: bột talc) và chất pha trộn (ví dụ: thuốc kích thích không kê đơn) và tổn thương tim, phổi và gan do nhiễm trùng như nhiễm HIV và viêm gan B hoặc C. lây lan do dùng chung kim tiêm và kỹ thuật tiêm không vô trùng (xem Sử dụng ma túy dạng tiêm).