1. Xue Z, Sharpe PL, Hong SP, et al: Production of omega-3 eicosapentaenoic acid by metabolic engineering of Yarrowia lipolytica. Nat Biotechnol 31(8):734-740, 2013 doi: 10.1038/nbt.2622

2. MacLean CH, Mojica WA, Morton SC, et al: Effects of omega-3 fatty acids on lipids and glycemic control in type II diabetes and the metabolic syndrome and on inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis, renal disease, systemic lupus erythematosus, and osteoporosis. Evid Rep Technol Assess (Summ) 2004;(89):1-4.

3. Kalstad AA, Myhre PL, Laake K, et al: Effects of n-3 fatty acid supplements in elderly patients after myocardial infarction: a randomized, controlled trial. Circulation 143(6):528-539, 2021 doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052209

4. Balk EM, Adams GP, Langberg V, et al: Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: an updated systematic review. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) (223):1-1252, 2016. doi:10.23970/AHRQEPCERTA223

5. Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS, et al: Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease (review). Cochrane Database Syst Rev 3:CD003177, 2020. doi: 10.1002/14651858.CD003177.pub5

6. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al: Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. N Engl J Med 380(1):11-22, 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1812792

7. Skulas-Ray A, Wilson PWF, Harris WS, et al: Omega-3 fatty acids for the management of hypertriglyceridemia: a science advisory from the American Heart Association. Circulation 140(12):e673-e691, 2019. doi: 10.1161/CIR.0000000000000709