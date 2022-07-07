Методика проведення процедури голкової торакостомії

Голкова торакостомія, також відома як голкова декомпресія — це введення голки в плевральну порожнину для декомпресії при напруженому пневмотораксі.
Голкова торакостомія — це невідкладна процедура, що може врятувати життя пацієнта, і вона може бути проведена, якщо зондова торакостомія не може бути виконана досить швидко.
Показання до голкової торакостомії
Перед виконанням зондової торакостомії може бути проведена декомпресія напруженого пневмотораксу
Протипоказання до голкової торакостомії
Немає
Протипоказань немає, оскільки ця процедура проводиться лише за станів, що загрожують життю пацієнта, тому іншими обставинами можна знехтувати.
Ускладнення при голковій торакостомії
Розрив легені або діафрагми
Міжреберна невралгія внаслідок пошкодження судинно-нервового пучка вздовж нижнього краю ребра
Кровотеча
Інфекція
Пневмоторакс (якщо процедура була зроблена через помилкову підозру на пневмоторакс)
Рідко перфорація інших анатомічних структур у грудному відділі або в животі
Обладнання для голкової торакостомії
Голка 14-го або 16-го калібру (кращим варіантом є катетер із внутрішньою голкою); 8-см голки більш кращі для застосування, ніж 5-см голки, але при їхньому використанні збільшується ризик пошкодження внутрішніх структур
Стерильний медичний халат, маска, рукавички
Розчин для очищення, наприклад 2 % хлоргексидин
Додаткові міркування щодо проведення голкової торакостомії
Невідкладність проведення цієї процедури визначається станом пацієнта. При гіпотонії можлива наявність більш напруженого пневмотораксу, який потребує термінового лікування.
Відповідна анатомія при виконання голкової торакостомії
Судинно-нервові пучки розташовані вздовж нижньої кромки кожного ребра. З огляду на це, голку необхідно проводити над верхнім краєм ребра, щоб уникнути пошкодження судинно-нервового пучка.
Положення для проведення голкової торакостомії
Пацієнт повинен перебувати в горизонтальному положенні лежачи на спині.
Покроковий опис голкової торакостомії
Кращим місцем введення голки є 2-ге міжребер’я по середньо-ключичній лінії на боці ураженого гемітораксу. Тим не менш, введення голки практично в будь-якому місці на стороні ураженого гемітораксу сприяє декомпресії напруженого пневмотораксу.
Якщо дозволяє час, необхідно обробити область безпосередньо й навколо місця введення голки, використовуючи антисептичний розчин, наприклад хлоргексидин.
Для проведення місцевої анестезії рідко вистачає часу, але якщо є час, введіть 1 % розчин лідокаїну в шкіру, підшкірну клітковину, окістя ребра (ребро нижче місця введення) та парієтальну плевру. Введіть велику кількість місцевого анестетика в ділянку окістя ребра та парієтальної плеври, які є дуже болючими. Перед введенням лідокаїну, щоб уникнути ін'єкції в кровоносну судину, проведіть аспірацію шприцом. Правильність розташування підтверджується надходженням повітря до шприца з анестетиком при попаданні в плевральну порожнину.
Вводьте голку для торакостомії шляхом проколу шкіри в області міжреберного простору над ребром нижче цільового простору, з наступним напрямком проведення голки краніально над ребром доти, доки не буде проколота плевра (зазвичай момент проколу плеври супроводжується тріском та/або раптовим зменшенням опору введення голки).
Після виконання голкової торакостомії необхідно якнайшвидше вставити плевральну дренажну трубку.
Після процедури голкової торакостомії
Слід провести рентгенографію грудної клітки для підтвердження розширення легенів і правильного розміщення плевральної дренажної трубки.
Попередження та поширені помилки при голковій торакостомії
Залежно від товщини грудної клітки може знадобитися голка більшої довжини.
Поради й рекомендації щодо голкової торакостомії
Після видалення голки катетер може заблокуватися через утворення перегинів. Утворення перегинів найбільш ймовірне для катетерів невеликого діаметру, включаючи катетери 14-го та 16-го калібрів. Деякі джерела рекомендують використовувати більші голку та катетер 10-го калібру (1–3).
Довідкові матеріали
1. Aho JM, Thiels CA, El Khatib MM, et al: Needle thoracostomy: Clinical effectiveness is improved using a longer angiocatheter. J Trauma Acute Care Surg 80(2):272–277, 2016. doi: 10.1097/TA.0000000000000889
2. Clemency BM, Tanski CT, Rosenberg M, et al: Sufficient catheter length for pneumothorax needle decompression: A meta-analysis. Prehosp Disaster Med 30(3):249–253, 2015. doi: 10.1017/S1049023X15004653
3. Beckett A, Savage E, Pannell D, et al: Needle decompression for tension pneumothorax in Tactical Combat Casualty Care: Do catheters placed in the midaxillary line kink more often than those in the midclavicular line? J Trauma 2011 71(5 Suppl 1):S408–S412, 2011. doi: 10.1097/TA.0b013e318232e558