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Методика проведення процедури голкової торакостомії

(голкова декомпресія)

ЗаRebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Переглянуто/перевірено лип. 2022

Голкова торакостомія, також відома як голкова декомпресія — це введення голки в плевральну порожнину для декомпресії при напруженому пневмотораксі.

Голкова торакостомія — це невідкладна процедура, що може врятувати життя пацієнта, і вона може бути проведена, якщо зондова торакостомія не може бути виконана досить швидко.

Показання до голкової торакостомії

Протипоказання до голкової торакостомії

  • Немає

Протипоказань немає, оскільки ця процедура проводиться лише за станів, що загрожують життю пацієнта, тому іншими обставинами можна знехтувати.

Ускладнення при голковій торакостомії

  • Розрив легені або діафрагми

  • Міжреберна невралгія внаслідок пошкодження судинно-нервового пучка вздовж нижнього краю ребра

  • Кровотеча

  • Інфекція

  • Пневмоторакс (якщо процедура була зроблена через помилкову підозру на пневмоторакс)

  • Рідко перфорація інших анатомічних структур у грудному відділі або в животі

Обладнання для голкової торакостомії

  • Голка 14-го або 16-го калібру (кращим варіантом є катетер із внутрішньою голкою); 8-см голки більш кращі для застосування, ніж 5-см голки, але при їхньому використанні збільшується ризик пошкодження внутрішніх структур

  • Стерильний медичний халат, маска, рукавички

  • Розчин для очищення, наприклад 2 % хлоргексидин

Додаткові міркування щодо проведення голкової торакостомії

  • Невідкладність проведення цієї процедури визначається станом пацієнта. При гіпотонії можлива наявність більш напруженого пневмотораксу, який потребує термінового лікування.

Відповідна анатомія при виконання голкової торакостомії

  • Судинно-нервові пучки розташовані вздовж нижньої кромки кожного ребра. З огляду на це, голку необхідно проводити над верхнім краєм ребра, щоб уникнути пошкодження судинно-нервового пучка.

Положення для проведення голкової торакостомії

  • Пацієнт повинен перебувати в горизонтальному положенні лежачи на спині.

Покроковий опис голкової торакостомії

  • Кращим місцем введення голки є 2-ге міжребер’я по середньо-ключичній лінії на боці ураженого гемітораксу. Тим не менш, введення голки практично в будь-якому місці на стороні ураженого гемітораксу сприяє декомпресії напруженого пневмотораксу.

  • Якщо дозволяє час, необхідно обробити область безпосередньо й навколо місця введення голки, використовуючи антисептичний розчин, наприклад хлоргексидин.

  • Для проведення місцевої анестезії рідко вистачає часу, але якщо є час, введіть 1 % розчин лідокаїну в шкіру, підшкірну клітковину, окістя ребра (ребро нижче місця введення) та парієтальну плевру. Введіть велику кількість місцевого анестетика в ділянку окістя ребра та парієтальної плеври, які є дуже болючими. Перед введенням лідокаїну, щоб уникнути ін'єкції в кровоносну судину, проведіть аспірацію шприцом. Правильність розташування підтверджується надходженням повітря до шприца з анестетиком при попаданні в плевральну порожнину.

  • Вводьте голку для торакостомії шляхом проколу шкіри в області міжреберного простору над ребром нижче цільового простору, з наступним напрямком проведення голки краніально над ребром доти, доки не буде проколота плевра (зазвичай момент проколу плеври супроводжується тріском та/або раптовим зменшенням опору введення голки).

  • Після виконання голкової торакостомії необхідно якнайшвидше вставити плевральну дренажну трубку.

Після процедури голкової торакостомії

  • Слід провести рентгенографію грудної клітки для підтвердження розширення легенів і правильного розміщення плевральної дренажної трубки.

Попередження та поширені помилки при голковій торакостомії

  • Залежно від товщини грудної клітки може знадобитися голка більшої довжини.

Поради й рекомендації щодо голкової торакостомії

  • Після видалення голки катетер може заблокуватися через утворення перегинів. Утворення перегинів найбільш ймовірне для катетерів невеликого діаметру, включаючи катетери 14-го та 16-го калібрів. Деякі джерела рекомендують використовувати більші голку та катетер 10-го калібру (1–3).

Довідкові матеріали

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