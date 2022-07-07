Методика проведення процедури голкової торакостомії

Кращим місцем введення голки є 2-ге міжребер’я по середньо-ключичній лінії на боці ураженого гемітораксу. Тим не менш, введення голки практично в будь-якому місці на стороні ураженого гемітораксу сприяє декомпресії напруженого пневмотораксу.

Для проведення місцевої анестезії рідко вистачає часу, але якщо є час, введіть 1 % розчин лідокаїну в шкіру, підшкірну клітковину, окістя ребра (ребро нижче місця введення) та парієтальну плевру. Введіть велику кількість місцевого анестетика в ділянку окістя ребра та парієтальної плеври, які є дуже болючими. Перед введенням лідокаїну, щоб уникнути ін'єкції в кровоносну судину, проведіть аспірацію шприцом. Правильність розташування підтверджується надходженням повітря до шприца з анестетиком при попаданні в плевральну порожнину.