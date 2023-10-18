Деякі показання до застосування TMP/SMX
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Коментарі
Бактеріальний простатит
Основна альтернатива фторхінолонам
Неускладнений цистит у жінок
Ефективність дорівнює ефективності фторхінолонів у разі терапії емпіричним короткотривалим курсом (3 дні), якщо частота резистентності до TMP/SMX становить < 15 %
Профілактика рецидивуючих інфекцій сечовивідних шляхів у жінок і рецидивуючих інфекцій сечовивідних шляхів у дітей
Приймають від 1/2 до 1 таблетки з подвійною дозою щовечора чи через день, а жінки з попередніми рецидивами після статевого акту приймають цю кількість препарату після статевого акту
Лікування пневмонії, зумовленої Pneumocystis jirovecii, та профілактика цієї інфекції в пацієнтів зі СНІДом або злоякісним новоутворенням
Лікарський препарат вибору
Кишкові інфекції, зумовлені різними бактеріями (наприклад, види Shigella, види Vibrio, Escherichia coli) та найпростішими Cystoisospora та види Cyclospora
Користь обмежується збільшенням частоти резистентності
Інфекції, зумовлені Nocardia та Listeria monocytogenes
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Негоспітальні інфекції, зумовлені метицилін-резистентним Staphylococcus aureus
Лікарський препарат вибору для перорального лікування неускладнених інфекцій, зумовлених негоспітальними штамами метицилін-резистентного S. aureus
TMP/SMX — триметоприм/сульфаметоксазол.