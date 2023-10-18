Деякі причини олігурії
Механізм
Приклади
Преренальні*
Гіповолемія
Кровотеча
Втрата рідини
Неналежне заміщення рідини
Низький серцевий викид
Зниження системного судинного опору
Ниркові
Гіпоперфузія (тривала, наприклад, > 4 годин)
Рентгенівська контрастна речовина
Нефротоксичні препарати (наприклад, аміноглікозиди та інші антибіотики, нестероїдні протизапальні препарати)
Постренальні
Механічна непрохідність сечі
Заблокований сечовий катетер
Порушення функції сечового міхура або сфінктера
Застосування антихолінергічних препаратів
Післяопераційна затримка сечі
Копростаз, якщо він тяжкий
* Ці преренальні стани часто співіснують і швидко (тобто за < 1 годину) знижують діурез.