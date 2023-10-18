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Деякі причини олігурії

Механізм

Приклади

Преренальні*

Гіповолемія

Кровотеча

Втрата рідини

Неналежне заміщення рідини

Низький серцевий викид

Інфаркт міокарда

Серцева недостатність

Тромбоемболія легеневої артерії

Зниження системного судинного опору

Сепсис

Ниркові

Гострий тубулярний некроз

Гіпоперфузія (тривала, наприклад, > 4 годин)

Рентгенівська контрастна речовина

рабдоміоліз

Нефротоксичні препарати (наприклад, аміноглікозиди та інші антибіотики, нестероїдні протизапальні препарати)

Постренальні

Механічна непрохідність сечі

Заблокований сечовий катетер

Гіпертрофія простати

Сечові камінці

Порушення функції сечового міхура або сфінктера

Застосування антихолінергічних препаратів

Післяопераційна затримка сечі

Копростаз, якщо він тяжкий

* Ці преренальні стани часто співіснують і швидко (тобто за < 1 годину) знижують діурез.

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