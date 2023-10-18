Фактори, які перешкоджають загоєнню рани
Фактор
Приклади
Ішемія тканини (зумовлена особливостями рани або поганим місцевим кровообігом)
Розлади, що негативно впливають на периферичну судинну систему (наприклад, цукровий діабет, артеріальна недостатність)
Тип ушкодження (наприклад, розчавлена травма, внаслідок якої уражається мікросудинна мережа)
Техніки відновлення (наприклад, надмірно тугі шви)
Застосування каутеризації (припікання)
Проліферація бактерій
Гематома рани
Сторонній матеріал (включаючи шовний матеріал для глибоких шкірних ран)
Затримка лікування (наприклад, > 6 годин при травмах нижніх кінцівок; > 12–24 годин при травмах обличчя й шкіри волосистої частини голови)
Значне забруднення рани (як правило, спостерігається при кусаних ранах)
Лікарські засоби
Антитромбоцитарні препарати та антикоагулянти
Препарати, які пригнічують запалення (наприклад, кортикостероїди, імунодепресанти)
Окремі захворювання
Захворювання, які пригнічують імунну систему або погіршують процес загоєння (наприклад, хронічна хвороба нирок)
Неповноцінне харчування (наприклад, недостатнє споживання білка, дефіцит окремих поживних речовин, наприклад, таких як вітамін С)
Розлади синтезу колагену (наприклад, синдром Марфана, синдром Елерса-Данлоса)