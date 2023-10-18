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Обстеження для виявлення деяких вивихів і скелетно-м'язових уражень верхніх кінцівок, що часто пропускаються

Симптом

Характерний анамнез

Результати фізикального обстеження

Травма

Біль у плечі

Судоми

Удар електричним струмом

Обмеження пасивної зовнішньої ротації при зігнутому лікті

Задній (гленогумеральний) вивих плечового суглоба, можливо, двосторонній

Вивих плеча в анамнезі у пацієнтів віком > 40 років

Нездатність підтримувати положення при абдукції 90° при незначному притисканні донизу (тест на падіння руки)

Гострий повний розрив ротаторної манжети

Різні механізми (наприклад, комплексна футбольна травма, що прямо призводить до вивиху суглоба)

Болючість над грудинно-ключичним суглобом

Травма грудинно-ключичних суглобів

Найчастіше виникає при падінні на плече

Болючість в акроміально-ключичній ділянці

Розтягнення акроміально-ключичного суглоба або розрив (відділення плеча)

Біль або набряк зап’ястка

Падіння на витягнуту руку

Болючість в ділянці анатомічної табакерки (розташована дистальніше по відношенню до променевої кістки, між довгим розгиначем великого пальця, коротким розгиначем і сухожиллями відвідного м'яза великого пальця)

Перелом човноподібної кістки

Різні механізми

Болючість над півмісяцевою ямкою (на зап'ястку в основі 3-го п'ястку) та біль при аксіальній компресії 3-го п'ястка

Перелом півмісяцевої кістки

Вивих суглобів в ділянці півмісяцевої ямки

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