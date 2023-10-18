Обстеження для виявлення деяких вивихів і скелетно-м'язових уражень верхніх кінцівок, що часто пропускаються
Симптом
Характерний анамнез
Результати фізикального обстеження
Травма
Біль у плечі
Судоми
Удар електричним струмом
Обмеження пасивної зовнішньої ротації при зігнутому лікті
Задній (гленогумеральний) вивих плечового суглоба, можливо, двосторонній
Вивих плеча в анамнезі у пацієнтів віком > 40 років
Нездатність підтримувати положення при абдукції 90° при незначному притисканні донизу (тест на падіння руки)
Гострий повний розрив ротаторної манжети
Різні механізми (наприклад, комплексна футбольна травма, що прямо призводить до вивиху суглоба)
Болючість над грудинно-ключичним суглобом
Травма грудинно-ключичних суглобів
Найчастіше виникає при падінні на плече
Болючість в акроміально-ключичній ділянці
Розтягнення акроміально-ключичного суглоба або розрив (відділення плеча)
Біль або набряк зап’ястка
Падіння на витягнуту руку
Болючість в ділянці анатомічної табакерки (розташована дистальніше по відношенню до променевої кістки, між довгим розгиначем великого пальця, коротким розгиначем і сухожиллями відвідного м'яза великого пальця)
Різні механізми
Болючість над півмісяцевою ямкою (на зап'ястку в основі 3-го п'ястку) та біль при аксіальній компресії 3-го п'ястка
Перелом півмісяцевої кістки
Щодо інших розповсюджених травм, див. таблицю «Обстеження на предмет деяких частих невиявлених переломів та обстеження на предмет деяких частих невиявлених травм м’яких тканин».