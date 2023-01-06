Вивихи півмісяцевої та місяцевої кіток

Перилунарний вивих — це порушення нормального з'єднання між півмісяцевою та головчастою кістками. Лунарний вивих — це відокремлення півмісяцевої кістки від головчастої та променевої кісток.

Перилунарні та лунарні вивихи виникають при докладанні великої сили до надто розігнутого зап'ястя. Зазвичай вони виникають унаслідок падіння на випрямлену руку або в результаті ушкодження при аварії транспортного засобу. Перилунарний вивих є більш поширеним явищем, ніж лунарний вивих.

Ці вивихи викликають біль, набряк і деформацію в зап’ясті і проксимальній частині руки.

При відсутності своєчасної діагностики й лікування лунарного або перилунарного вивихів, можуть розвинутися ускладнення. Вони включають

Пошкодження медіанного нерва

Аваскулярний некроз човноподібної або півмісяцевої кісток та пошкодження суглоба (прогресуюче порушення човноподібно-півмісяцевого з'єднання).

(Див. Загальні відомості про вивихи).

Діагностика перилунарних і лунарних вивихів Рентгенологічні дослідження Виконується рентгенографія (у передньо-задній, боковій та косій проекціях). Щоб уникнути відсутності діагнозу, лікарі повинні оцінювати зв'язок між променевою, півмісяцевою та човноподібною кістками на рентгенограмі у боковій проекції. Зображення перилунарного та лунарного вивихів Нормальна кисть: бічна проєкція На цій бічній проекції нормальної кисті продемонстровано нормальне взаємовідношення між променевою та півмісяцевою (червона лінія), а також між півмісяцевою та головчастою кістками (жовта лінія). ... прочитати більше Підказки щодо інтерпретації знімків лікаря Деніела Кампане. Перилунарний вивих На знімку перилунарного вивиху у боковій проекції човноподібна кістка не з'єднана з півмісяцевою. Підказки щодо інтерпретації знімків лікаря Деніела Кампане. Лунарний вивих Лунарний вивих призводить до положення кисті «розлита чашка». Підказки щодо інтерпретації знімків лікаря Деніела Кампане. Нормальна кисть: бічна проєкція На цій бічній проекції нормальної кисті продемонстровано нормальне взаємовідношення між променевою та півмісяцевою (червона лінія), а також між півмісяцевою та головчастою кістками (жовта лінія). ... прочитати більше Підказки щодо інтерпретації знімків лікаря Деніела Кампане. Перилунарний вивих На знімку перилунарного вивиху у боковій проекції човноподібна кістка не з'єднана з півмісяцевою. Підказки щодо інтерпретації знімків лікаря Деніела Кампане. Лунарний вивих Лунарний вивих призводить до положення кисті «розлита чашка». Підказки щодо інтерпретації знімків лікаря Деніела Кампане. При перилунарних вивихах човноподібна кістка вертикально не з'єднана з півмісяцевою та променевою кістками на рентгенограмі зап'ястя у боковій проекції. Півмісяцева та променева кістки залишаються у правильному положенні. При лунарному вивиху півмісяцева кістка повертається назовні у конфігурацію «розлитої чашки».

Лікування перилунарних і лунарних вивихів Закрите вправляння та накладання шини

Зазвичай хірургічне втручання Лікування перилунарного і лунарного вивихів є закритим, а також проводиться накладання шини у відділенні невідкладної допомоги. Як зап'ясток, так і лікоть слід знерухомити в нейтральному положенні (наприклад, шиною sugar tong). Пацієнтів слід негайно направити до хірурга-ортопеда; більшість вивихів вправляють хірургічним шляхом, оскільки після хірургічного втручання функція суглоба краще відновлюється.