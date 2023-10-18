Положення голови та шиї для відкриття дихальних шляхів
A: The head is flat on the stretcher; the airway is constricted. B: The ear and sternal notch are aligned, with the face parallel to the ceiling, opening the airway. Adapted from Levitan RM, Kinkle WC: The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed. 2. Wayne (PA), Airway Cam Technologies, 2007.
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