skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon
Положення голови та шиї для відкриття дихальних шляхів

Положення голови та шиї для відкриття дихальних шляхів

A: The head is flat on the stretcher; the airway is constricted. B: The ear and sternal notch are aligned, with the face parallel to the ceiling, opening the airway. Adapted from Levitan RM, Kinkle WC: The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed. 2. Wayne (PA), Airway Cam Technologies, 2007.