Запалювальна зброя та фтористоводнева кислота (ФВК)

Воєнні запалювальні засоби розроблені для освітлення поля бою, для початку пожеж, створення диму для затемнення місцевості та персоналу, або для поєднання цих ефектів. До таких речовин належать загущений бензин (напалм), терміт (TH), білий фосфор (WP) і магній. В першу чергу вони викликають фізичні ефекти (наприклад, опіки), а не хімічні ефекти, притаманні речовинам, які використовуються під час хімічної війни.

Гідрофторидну кислоту (ГФК), яка використовується в промисловості та в інших сферах, часто плутають із соляною кислотою; тому рекомендується її називати як ГФК. Будь-яка з цих сполук може провокувати масові жертви.

Напалм має желеподібну консистенцію; інші запалювальні речовини зазвичай використовуються в якості зброї у вигляді твердої порошкоподібної речовини. ГФК може існувати при температурі навколишнього середовища у вигляді рідини або пари. Найпоширенішими шляхами впливу є черезшкірний, офтальмологічний та інгаляційний.

Патофізіологія Запалювальні речовини викликають теплові опіки. Деякі з них можуть використовуватися у реактивних снарядах з вибуховою дією, які спричиняють утворення шрапнеллю, що може застрягати в тканинах. Білий фосфор може продовжувати горіти на шкірі або одязі, доки до нього є доступ до повітря, і оскільки магній горить під водою, він і далі горить всередині тканини. Білий фосфор є токсичним і також може викликати системні ефекти, викликані розпадом при реакції окислювального фосфорилювання у гепатоцитах, гіперфосфатемію, гіпокальціємію (внаслідок зв'язування кальцію з фосфором), пошкодження нирок та гіперкаліємію (через гіпокальціємію або ураження нирок). ГФК глибоко та швидко проникає в відкриті тканини, але при цьому гідронієві іони утворюються повільно. Фтор, який вивільняється при дисоціації гідроген фториду, зв'язується з кальцієм та магнієм. Це зв'язування, особливо зв'язування з кальцієм, викликає сильний місцевий біль і може викликати системні ефекти внаслідок гіпокальціємії, гіпомагніємії та гіперкаліємії; може виникнути коагулопатія та фатальні аритмії.

Симптоми та ознаки Термічні опіки, викликані запальними речовинами, мають прояви, подібні до проявів інших теплових опіків. Початок болю після впливу ГФК залежить від концентрації ГФК. Біль може з'явитися протягом години, але зазвичай виникає через 2 або 3 години. Однак, як тільки виникає біль, він часто глибокий і інтенсивний. Заражена шкіра є еритематозною, але не виглядає настільки ураженою, наскільки сильним є біль.

Діагностика Клінічна оцінка Більшість опіків від запалювальних речовин легко помітні. Однак опіки, викликані низькими концентраціями ГФК, можуть здаватися невиразними, при цьому слід з надзвичайно уважно ставитися до глибоких травм тканин та системної токсичності. Під впливом повітря опіки від білого фосфору можуть призвести до загоряння або задимлення. Сортування У випадку з опіками від запалювальних речовин застосовується така ж процедура сортування, що й при теплових опіках. Жертв з опіками від ГФК слід негайно відсортувати, навіть якщо їхній зовнішній вигляд вказує на те, що пацієнтів із великими ділянками ураження слід негайно відсортувати через небезпеку системної токсичності.