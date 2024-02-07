Як накладати фіксовану пальцеву шину

Еластична алюмінієва шина з покриттям з піноматеріалу

Клейка стрічка шириною 1,25 см (1/2 дюйма)

Ножиці з жорсткого металу, щоб відрізати необхідну довжину шини

У продажу існує безліч шин, призначених для використання при певних травмах (наприклад, у формі жабки, для вигнутого пальця). Такі готові шини зазвичай доступні лише для пальців; часто у них є крильця, які огинаються навколо пальця, щоб утримувати шину на місці. Пальцеві шини, які також повинні іммобілізувати п’ястково-фаланговий суглоб (ПФС), зазвичай виготовляють із шматка пласкої, прямої алюмінієвої стрічки, покритої піноматеріалом, яку лікар розрізає та згинає до відповідних розмірів і кутів.