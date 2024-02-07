Як накладати фіксовану пальцеву шину

Пальцеві шини — це пристрої, які іммобілізують та підтримують стабільність ушкодженого пальця.
Показання
Дистальний перелом фаланги
Пошкодження сухожилля пальців (наприклад, молоткоподібний палець, палець регбі, деформація пальця по типу бутоньєрки)
Вивихи дистальних міжфалангових суглобів (ДМФ)
Нестабільні розтягнення пальців/вивихи, які недостатньо іммобілізовані накладанням шини на зламаний палець шляхом примотування його до сусіднього
Протипоказання
Абсолютні протипоказання
Відкритий перелом*
* Для стабілізації відкритого перелому під час очікування оперативного втручання можна застосовувати тимчасову пальцеву шину.
Відносні протипоказання
Немає
Ускладнення
Порушення циркуляції (наприклад, унаслідок занадто сильного замотування)
Скутість (наприклад, викликана іммобілізацією неуражених суглобів)
Обладнання
Еластична алюмінієва шина з покриттям з піноматеріалу
Клейка стрічка шириною 1,25 см (1/2 дюйма)
Ножиці з жорсткого металу, щоб відрізати необхідну довжину шини
У продажу існує безліч шин, призначених для використання при певних травмах (наприклад, у формі жабки, для вигнутого пальця). Такі готові шини зазвичай доступні лише для пальців; часто у них є крильця, які огинаються навколо пальця, щоб утримувати шину на місці. Пальцеві шини, які також повинні іммобілізувати п’ястково-фаланговий суглоб (ПФС), зазвичай виготовляють із шматка пласкої, прямої алюмінієвої стрічки, покритої піноматеріалом, яку лікар розрізає та згинає до відповідних розмірів і кутів.
Додаткові міркування
Перед тим, як накласти шину, слід вправити вивихи та кутові переломи.
Розгляньте необхідність проведення блокади пальця перед накладанням шини, якщо є потреба у проведенні маніпуляції.
Часто (наприклад, при молоткоподібному пальці) для мінімізації скутості, іммобілізують лише уражений міжфаланговий суглоб, залишаючи неушкодженому суглобу можливість виконувати весь діапазон рухів (наприклад, молоткоподібний палець).
Деякі пошкодження пальців (наприклад, гнійні або нестабільні проксимальні переломи фаланги) вимагають іммобілізації п’ястків і зап’ястя з накладанням жолобоподібної шини.
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав відповідний доступ до ураженого пальця пацієнта. Кінцеве положення суглоба та вибір методики іммобілізації суглоба залежать від типу травми. Нижче наведено положення для накладання шини, що застосовуються при певних типах травм.
Дистальний перелом фаланги: На всю довжину ДМС
Молоткоподібний палець (ушкодження сухожилля розгинача дистальної фаланги): Шину накладають лише на ДМС у положенні перерозгинання
Палець регбіста (відрив глибокого згинача пальців кисті) — дистальний та проксимальний міжфалангові суглоби (ДМС і ПМС відповідно) у злегка зігнутому положенні (наприклад, від 15 до 30°)
Вивих ПФС: ПФС у зігнутому на близько 50° положенні
Покроковий опис процедури
Виберіть (або виготовте) шину відповідної довжини.
Для накладення шини на весь палець виміряйте довжину дорсально від ПФС до кінчика пальця.
Для шин, які також накладаються на ПФС, відріжте довжину шини на рівні, що виступає відразу за кінчиком пальця і до основи зап'ястя.
Вигніть шину, щоб зафіксувати палець у відповідному положенні.
Прикладіть шину на дорсальну поверхню пальця.
Прикріпіть шину до пальця за допомогою стрічки, яку слід обгорнути навколо кожної фаланги, щоб іммобілізувати цільовий суглоб або суглоби (наприклад, для іммобілізації ПМФ обгорніть стрічку навколо проксимальної та середньої фаланги).
Після процедури
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Скажіть пацієнтові тримати шину сухою для запобігання мацерації шкіри.
Порадьте пацієнтам із молоткоподібним пальцем під час заміни шини тримати палець у розігнутому положенні, оскільки при будь-якому згинанні порушується загоєння, що може подовжувати відновлення.
Повідомте пацієнту про необхідність подальшого догляду, якщо біль не піддається контролю за допомогою пероральних лікарських препаратів у домашніх умовах.
Попередження та поширені помилки
При дистальних травмах фаланги кінець шини повинен виглядати за кінчик пальця так, щоб кінчик пальця був захищений.
Врахуйте фактичну довжину пальців пацієнта при формуванні вигинів шини.
Іммобілізуйте тільки ті суглоби, які необхідно іммобілізувати при певній травмі. Іммобілізація всього пальця не показана при всіх травмах пальців і може призвести до скутості суглобів.
Оскільки рухи пальців забезпечуються складною системою згинальних та розгинальних сухожиль, ретельне та іноді детальне обстеження має вирішальне значення для визначення відповідного типу шини.
Поради та підказки
Можуть бути доступні різні шини для пальців і великого пальця (наприклад, шину для розгинача ДМС можна використовувати при травмі молоткоподібного пальця).
Після обрізання та згинання прямої алюмінієвої шини з покриттям із піноматеріалу, слід заокруглити та відшліфувати кути зрізання, щоб пацієнт не травмувався. Обгорніть зрізаний край тканиною, щоб уникнути травм від гострих країв.
Шини у формі жабки накладаються на волярну поверхню пальця.
U-подібні алюмінієві шини підходять для дистальних переломів фаланги, оскільки забезпечують додатковий захист подушечки пальця.
Іншим методом при незначних розтягненнях пальців є іммобілізація шляхом прибинтовування пошкодженого пальця до здорового.