Інструкція з накладання тракційної шини на стегно

Тракційні шини для стегна використовують для тимчасової стабілізації та, можливо, для репозиції переломів діафіза стегнової кістки.

Тракційні шини для стегна спроектовані так, щоб тягнути нижню частину ноги, що знаходиться дистально від місця перелому, зазвичай за допомогою відтягування надп’ятково-гомілкового суглоба в напрямку від стабілізованого тазу. Є багато доступних комерційних торгових марок, які трохи відрізняються за своїм дизайном та інструкціями, і тому для правильного їх використання потрібно індивідуально ознайомлюватися з відповідними матеріалами.

Тракційні шини також можуть послаблювати та/або зменшувати біль і кровотечу при переломах стегнової кістки, особливо таких, що вкорочують кінцівку.

Показання до накладання тракційної шини на стегно Перелом діафіза стегнової кістки Тракційні шини для стегна використовуються для стабілізації переломів стегнової кістки до основного лікування (наприклад, хірургічної фіксації).

Протипоказання до накладання тракційної шини на стегно Перелом кісток тазу

Односторонній перелом(-и) надп’ятково-гомілкового суглоба, стопи та/або гомілки

Одностороння травма коліна Незважаючи на те, що витягування корисне при переломах стегнової кістки, воно може бути небезпечним при переломах або пошкодженні зв’язок, що знаходяться дистально від місця перелому стегнової кістки.

Ускладнення накладання тракційної шини на стегно Тракційні ушкодження судин або нервів

Обладнання для накладання тракційної шини на стегно Комерційно доступний набір для накладання тракційної шини на стегно (наприклад, Hare®, Sager®, Ferno-trac TM , Kendrick TM )

Препарати для знеболення/седації (наприклад, фентаніл, морфін, пропофол)

Додаткові міркування щодо накладання тракційної шини на стегно При переломах проксимального відділу стегнової кістки тракційні шини можуть бути менш ефективними.

Відповідна анатомія для накладання тракційної шини на стегно Діафіз стегнової кістки не належить до частин стегнової кістки, в яких часто виникають переломи, наприклад, перелом шийки стегна та надвиростковий перелом.

Розташування пацієнта для накладання тракційної шини на стегно Покладіть пацієнта на спину, забезпечивши опору для травмованої нижньої кінцівки.

Покрокові інструкції щодо накладання тракційної шини на стегно Дотримуйтеся інструкцій і рекомендації для конкретного виробу, який використовується на цей час.

Переконайтеся, що носилки або стіл досить довгі, щоб підтримувати дистальний кінець пристрою (наприклад, на 20 см [8 дюймів] далі, ніж стопа з того самого боку). Якщо травмована нога вкорочена, використовуйте як орієнтир неушкоджену ногу на протилежному боці.

Забезпечте пацієнту належне знеболювання.

Стабілізуйте пристрій в області таза та надп’ятково-гомілкового суглоба, як зазначено в інструкції із застосування виробу, дотримуючись відповідної послідовності цих кроків.

Зафіксуйте кріплення для надп’ятково-гомілкового суглоба.

Розмістить усі фіксувальні ремені для підтримки ноги відповідно до вказівок (наприклад, 2 ремені вище коліна та 2 ремені нижче коліна).

Щоб випрямити та подовжити вкорочену ногу до довжини протилежної ноги, потягніть надп’ятково-гомілковий суглоб по поздовжній осі кінцівки. Застосовуйте навантаження, що відповідає приблизно 10 % маси тіла пацієнта або до близько 7 кг (15 фунтів).

Зафіксуйте пристрій на місці відповідно до вказівок.

Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.

Після процедури накладання тракційної шини на стегно Коли буде змога провести основне лікування, зніміть тракційну шину якнайшвидше.

Попередження та поширені помилки при накладанні тракційної шини на стегно Оцінюйте пульс у дистальних відділах як до, так і після накладання шини.

Забезпечте належну силу витягування, використовуючи тракційну шкалу, якщо така є на цьому пристрої.

Забезпечте належну силу витягування, часто оцінюючи ступінь зменшення болю та довжину кінцівки порівняно з неушкодженим боком.