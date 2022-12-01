Перелом тіла стегнової кістки

Переломи тіла стегнової кістки, як правило, виникають при дії великої сили та клінічно очевидні. Лікування полягає в негайному шинуванні з витяжкою, і подальшій відкритій репозиції з внутрішньою фіксацією (ORIF).
(Див. також «Огляд переломів».)
Як правило, механізм перелому тіла стегнової кістки - це прямий вплив великої сили або осьове навантаження на ногу, зігнуту в колінному суглобі (як правило, при автомобільній аварії або наїзді автомобіля на пішохода). Таким чином він часто поєднується з іншими серйозними травмами.
Симптоми та ознаки переломів діафізу стегнової кістки
Перелом проявляється вираженим набряком, деформацією (часто з укороченням кінцівки) та нестабільністю. Крововтрата може сягати 1,5 л на кожний перелом. Можливий розвиток геморагічного шоку, зокрема при тупій травмі та наявності інших пошкоджень.
Діагностика переломів тіла стегнової кістки
Рентгенологічні дослідження
Діагноз встановлюють за даними рентгенографії в передньо-задній та бічній проекціях.
Якщо перелом викликаний впливом великої сили, завжди слід проводити рентгенографію кульшового суглоба, щоб виключити іпсілатеральний перелом шийки стегна. Необхідно ретельно оцінити стан колінного суглоба.
Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.
Лікування переломів тіла стегнової кістки
Негайне накладання шини з витяжкою
Відкрита репозиція із внутрішньою фіксацією (ORIF)
Негайним лікуванням є накладання шини, як правило, з використанням комерційно доступної стегнової тракційної шини (наприклад, тракційної шини Hare або Sager), а потім відкрита репозиція із внутрішньою фіксацією (ORIF). Оскільки тракційні шини вимагають витягання нижньої частини ноги, їх не слід використовувати при поєднаному переломі великогомілкової кістки.
Ключові моменти
Переломи тіла стегнової кістки, як правило, виникають при дії великої сили та клінічно очевидні.
Крововтрата може сягати 1,5 л на кожний перелом.
При переломі стегнової кістки проводиться рентгенографія кульшового суглоба та обстежується колінний суглоб.
Шинування переломів стегнової кістки проводиться якомога швидше.