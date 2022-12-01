Перелом тіла стегнової кістки За University of California, San Francisco Danielle Campagne , MD , Переглянуто/перевірено груд. 2022

Переломи тіла стегнової кістки, як правило, виникають при дії великої сили та клінічно очевидні. Лікування полягає в негайному шинуванні з витяжкою, і подальшій відкритій репозиції з внутрішньою фіксацією (ORIF).