Як вправляти підвивих голівки суглоба променевої кістки (підвивих плечепроменевого суглоба з компресією кільцеподібної зв'язки-ротатора)

Для вправлення підвивиху голівки променевої кістки (підвивих плечепроменевого суглоба з компресією кільцеподібної зв'язки-ротатора) можна застосовувати гіперпронацію або техніку супінація-згинання. Ці техніки безпечні та не потребують спеціального обладнання, помічників, анальгезії/седації або іммобілізації після процедури.
(Див. також Загальні відомості про вивихи та Підвивих голівки променевої кістки).
Показання до вправлення підвивиху голівки променевої кістки
підвивих голівки променевої кістки
Протипоказання до вправлення підвивиху голівки променевої кістки
Дистальна нейро-васкулярна недостатність, що вказує на більш тяжке ураження, ніж підвивих голівки променевої кістки
Фізичні ознаки травми (деформація, набряк, синець, біль і болючість) за межами ділянки голівки променевої кістки, якщо тільки не було виключено ознаки легкої та суттєвої травми
Ознаки інфекції
Ускладнення при вправленні підвивиху голівки променевої кістки
Подальше пошкодження, якщо травма є більш обширною, ніж підвивих голівки радіальної кістки, і не встановлена
Обладнання для вправлення підвивиху голівки променевої кістки
Немає
Додаткові міркування щодо вправлення підвивиху голівки променевої кістки
Рентгенівські дослідження перед процедурою не потрібні, якщо клінічна оцінка вказує на простий підвивих голівки променевої кістки. Однак, якщо є фізичні ознаки (деформація, набряк, синець, біль, болючість) в інших ділянках, необхідно провести рентгенографію ділянки, щодо якої існує підозра, перед процедурою.
Методика гіперпронації може спричиняти менший біль, ніж метод супінація-згинання, а також може мати більшу частоту успішного вправлення підвивиху.
Відповідна анатомія для вправлення підвивиху голівки променевої кістки
Кільцева зв’язка обгортається навколо радіуса та прикріплюється з обох кінців до ліктьової кістки і, таким чином, утримує радіус на місці на ліктьовій кістці на променево-ліктьовому суглобі.
Голівку променевої кістки можна пальпувати поверхнево в місці її зчленування з бічним надвиростком плечової кістки. На відміну від надвиростків, голівка радіальної кістки обертається, коли зап'ястя проноване або супіноване.
Розташування пацієнта для вправлення підвивиху голівки променевої кістки
Розташуйте дитину поруч із особою, яка надає догляд, або на колінах в такої особи, при цьому доглядач повинен тримати тулуб дитини та неуражену руку.
Покроковий опис вправлення підвивиху голівки променевої кістки
Перед процедурою виконайте обстеження ураженої руки: Невроваскулярне обстеження включає оцінку дистального пульсу і наповнення капілярів. Пальпація навколо ділянок болючості може виявити додаткові травми.
Розташуйте дитину обличчям до себе та тримайте уражений лікоть на долоні однієї руки, розмістивши великий палець на голівці променевої кістки.
Тримайте зап'ястя іншою рукою великим і вказівним пальцями з протилежних сторін зап'ястя.
Поясніть особі, яка доглядає пацієнта, що ця методика викличе короткочасний біль.
Підтримуйте лікоть зігнутим на 90 °.
Для техніки гіперпронації швидко гіперпронуйте передпліччя. Деякі експерти рекомендують подальше згинання ліктьового суглоба відразу після гіперпронації.
Для виконання техніки супінація-згинання одним безперервним рухом швидко і надійно витягніть у довжину передпліччя, а потім повністю зігніть лікоть.
Прислухайтеся до звуку «клацання», що може супроводжувати успішне вправлення суглоба, або проведіть пальпацію голівки радіальної кістки.
Після процедури вправлення підвивиху голівки суглоба променевої кістки
Дитина може плакати протягом декількох хвилин після успішного вправлення; знеболення є непотрібним.
Залиште приміщення, і дайте дитині час, щоб дитина почала користуватися рукою. Майже всі діти почнуть використовувати руку спонтанно або у відповідь на запропоновану іграшку чи перекус протягом 30 хвилин.
Якщо дитина не рухає рукою через 30 хвилин, сформулюйте план догляду разом із батьками, обираючи серед таких варіантів, як
Повторна спроба вправлення
Виїзд пацієнта та родини додому з інструкціями щодо повернення в медичний заклад (або відвідування сімейного лікаря), якщо дитина не користується рукою повністю після прибуття додому
Рентгенологічне обстеження ліктьового суглоба перед випискою
Зверніть увагу на таке:
Іммобілізація не потрібна після успішного вправлення.
Попросіть доглядачів брати дитину під пахви, коли вони хочуть її підняти.
Поради та підказки щодо вправлення підвивиху голівки променевої кістки
Розміщення великого пальця над голівкою радіальної кістки може полегшити розпізнавання успішного вправлення за допомогою відчуття при пальпації клацання або характерного хрусту. Якщо використовується метод супінації для вправлення суглоба, деякі експерти рекомендують натискати на голівку радіальної кістки одночасно з пронацією-супінацією зап'ястя або без нього під час згинання передпліччя.