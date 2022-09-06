Як вправляти підвивих голівки суглоба променевої кістки (підвивих плечепроменевого суглоба з компресією кільцеподібної зв'язки-ротатора)

Рентгенівські дослідження перед процедурою не потрібні, якщо клінічна оцінка вказує на простий підвивих голівки променевої кістки. Однак, якщо є фізичні ознаки (деформація, набряк, синець, біль, болючість) в інших ділянках, необхідно провести рентгенографію ділянки, щодо якої існує підозра, перед процедурою.