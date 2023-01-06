Підвивихи голівки променевої кістки

Підвивих голівки променевої кістки, поширений серед дітей, спричинений тягненням за передпліччя і зазвичай проявляється неможливістю рухати ліктем (псевдопараліч).

У дорослих голівка променевої кістки ширша за шийку променевої кістки; отже, голівка кістки не може пройти крізь зв'язки, які щільно оточують шийку променевої кістки. Однак у дітей молодшого віку (віком від 2 до 3 років) голівка променевої кістки не ширша за її шийку і може легко просковзнути через ці зв’язки (підвивих голівки променевої кістки).

Підвивих відбувається в результаті тягнення за передпліччя, коли особа, що доглядає за дитиною, тягне її вперед або підхоплює дитину за зап'ястя під час падіння — це ті дії, які багато дорослих при догляді за дитиною навіть не пам'ятають.

(Див. Загальні відомості про вивихи).

Цінні поради та підводні камені

Симптоми та ознаки підвивиху голівки променевої кістки Симптоми підвивиху голівки променевої кістки можуть включати біль та болючість. Більшість пацієнтів не можуть описати свої симптоми і просто висловлюють небажання рухати ураженою рукою. Голівка променевої кістки може бути лише незначно болючою.

Діагностування підвивиху голівки променевої кістки Традиційний анамнез Рентгенівські обстеження зазвичай не показують змін і, на думку деяких експертів, вважаються непотрібними, якщо в пацієнта є чітко виражене пошкодження внаслідок тягнення в анамнезі, за винятком випадків, коли є підозра на альтернативний діагноз (1). Використання маневру для вправляння може бути діагностичним та терапевтичним. Довідковий матеріал щодо діагностики 1. Eismann EA, Cosco ED, Wall EJ: Absence of radiographic abnormalities in nursemaid's elbows. J Pediatr Orthop 34 (4):426–431, 2014. doi: 10.1097/BPO.0000000000000126

Лікування підвивихів голівки променевої кістки Вправлення Вправляння можна проводити з використанням: методики «супінація-згинання»;

гіперпронація. Жодна методика не вимагає седації або знеболювання; дитина відчуває біль лише протягом декількох секунд. Гіперпронація має більший показник успіху з першої спроби (1). (Див. також «Як вправити підвивих голівки променевої кістки».) Як вправляти підвивих голівки ... Відео При застосуванні методики «супінація-згинання» рука повністю випрямляється у ліктьовому суглобі, супінується, а потім згинається. Ледь помітне клацання або хруск часто виявляють при пальпації, після відновлення нормального положення голівки променевої кістки. При гіперпронації лікар підтримує руку дитини в лікті і помірно тисне пальцем на голівку променевої кістки. Потім він утримує іншою рукою дистальну частину передпліччя та виконує гіперпронацію передпліччя. Після вправляння можна відчути клацання голівки променевої кістки. Діти зазвичай починають рухати ліктем приблизно через 10-20 хвилин. Якщо вони не рухають ліктем, необхідно виконати рентгенографію ліктьового суглоба. Якщо вони рухають ліктем, рентгенівське обстеження та іммобілізація не потрібні. Якщо біль або дисфункція тривають > 24 годин, слід підозрювати неповне вправляння або прихований перелом. Підвивих голівки променевої кістки виникає повторно у 20-40% дітей. Довідковий матеріал щодо лікування 1. Bek D, Yildiz C, Köse O, et al: Pronation versus supination maneuvers for the reduction of 'pulled elbow': A randomized clinical trial. Eur J Emerg Med 16 (3):135–138, 2009. doi: 10.1097/MEJ.0b013e32831d796a