Як вправляти задній вивих стегна

Зігніть кульшовий і колінний суглоб на 90 ° і підтримуйте їх у зігнутому положенні протягом усієї процедури.

Виконайте одну з таких процедур:

Методика Алліс: Покладіть обидві руки на уражену проксимальну великогомілкову кістку. Щоб виконати аксіальне витяжіння, потягніть угору, взявшись біля основи коліна. Якщо стати на носилки, можна максимально збільшити ефективність.

Методика капітана Моргана: Зігніть своє стегно та коліно, покладіть стопу на носилки перед сідницею з ураженої сторони пацієнта (можливо, Вам потрібно буде опустити носилки) та розташуйте уражене коліно над вашим коліном (Ваш коліно служитиме віссю). Уникайте пошкодження тканин підколінної ямки, розташувавши коліно дистальніше до підколінної ямки, під проксимальною гомілкою. Щоб виконати аксіальне витяжіння, зігніть ногу та потягніть уражений гомілковостопний суглоб вниз.

Методика Вістлера: Розташуйте пацієнта в положення лежачи на спині, щоб обидва коліна згиналися до 130 °. Покладіть одну з Ваших рук під уражене коліно та охопіть неуражене коліно. Ваша рука буде використовуватися в якості важеля. Іншою рукою тримайте уражений гомілковостопний суглоб, щоб зафіксувати його на ліжку. Щоб докласти аксіальну силу витяжіння, підніміть своє плече, щоб підняти уражене коліно, тримаючи при цьому уражений гомілковостопний суглоб міцно притисненим до ліжка.