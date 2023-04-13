Як зняти кільце, використовуючи метод із застосуванням жилки

Кільце, що застрягло на пальці, іноді можна видалити за допомогою жилки.
Показання до зняття кільця за допомогою жилки
Набряк або очікуваний набряк, коли кільце неможливо зняти з пальця
Протипоказання до зняття кільця за допомогою жилки
Абсолютні протипоказання
Немає
Відносні протипоказання
Рвані рани та переломи пальців
Деформація пальців або артроз дистальніше за кільце
Ускладнення при знятті кільця за допомогою жилки
Розриви підлягаючих тканин
Пошкодження пальцевого нерва
Обладнання для зняття кільця за допомогою жилки
Нестерильні рукавички
Мило або водорозчинний лубрикант
М'який антисептичний засіб для очищення (наприклад, 2 % хлоргексидин)
Гемостат
Жилка, стрічка для перев'язування пуповини або товстий шовковий шовний матеріал
Місцевий анестетик (наприклад, 1 % лідокаїн)
Голка калібру 25 або 27
Шприц на 10 мл
Дренаж Пенроуза або інший тонкий еластичний шнур (наприклад, стрічка від нереверсивної маски)
Додаткові міркування щодо зняття кільця за допомогою жилки
Спочатку ретельно змастіть палець пацієнта милом або водорозчинним лубрикантом, потім використовуйте кругові тягнучі рухи, щоб стягнути кільце з пальця. Якщо ця спроба є невдалою, спробуйте помістити руку пацієнта в крижану воду на кілька хвилин, а потім знову використайте мило або водорозчинний лубрикант. Якщо ці методи не були успішними, спробуйте метод із жилкою або використайте ручний різак для кілець.
Відповідна анатомія для зняття кільця за допомогою жилки
Місцем найбільшого діаметра (і перешкодою для видалення кільця) є проксимальний міжфаланговий суглоб (ПМС).
Розташування пацієнта для зняття кільця за допомогою жилки
Комфортне для пацієнта і з відмінним доступом до кільця на пальці
Покроковий опис зняття кільця за допомогою жилки
По-перше, очистіть навколишню шкіру м'яким антисептичним засобом, наприклад, хлоргексидином.
Для забезпечення достатнього знеболювання без розтягування тканин пальця зробіть проксимальну блокаду пальцевого нерва або п'ясткову блокаду.
Щоб зменшити набряк, спочатку обгорніть дренаж Пенроуза навколо пальця від кінчика до долоні. Залиште обмотаний дренаж на місці на кілька хвилин, щоб досягти максимального ефекту, потім зніміть його.
В якості альтернативи, обмотайте палець від дистальної фаланги до п’ястно-фалангового суглоба тонким еластичним шнуром (наприклад, ремінцем від нереверсивної маски) замість дренажу Пенроуза, а потім протягніть один кінець проксимально під кільце. Залиште на місці на кілька хвилин, потім розгорніть еластичний шнур у напрямку від проксимального до дистального кінця.
Протягніть один кінець жилки, стрічки для перев'язування пуповини або товстого шовкового шовного матеріалу близько 2 футів завдовжки між кільцем і пальцем. Використовуйте кінчик гемостату під кільцем, щоб захопити нитку та протягнути її.
Початок обмотування: щільно обмотуйте дистальну частину нитки за годинниковою стрілкою навколо розпухлого пальця, починаючи від долоні біля кільця та просуваючись до кінчика пальця, включаючи проксимальний міжфаланговий суглоб і весь набряклий палець.
Накладайте послідовні витки при обмотуванні близько один від одного, щоб набрякла тканина не випиналася в проміжках між нитками.
Як тільки обмотування буде завершено, обережно розмотуйте проксимальний кінець нитки, який було заведено під кільце, в тому ж напрямку за годинниковою стрілкою, щоб змусити кільце просуватися над частиною пальця, яка була стиснута обмоткою. Проксимальний міжфаланговий суглоб є ділянкою, над якою найтяжче проводити кільце і відмічається найбільша болючість.
Після процедури зняття кільця за допомогою жилки
Обережно очистіть усі дефекти шкіри на пальці чистою тканиною або марлею з милом та водою або м'яким антибактеріальним засобом для обробки ран, таким як хлоргексидин. Якщо потрібен захист, накладіть шви або марлеву пов'язку.
Попередження та поширені помилки при знятті кільця за допомогою жилки
Іноді палець повинен бути заново обгорнутий дренажем Пенроуза, а потім обгорнутий і звільнений від джгута.
Дренаж Пенроуза або еластичний шнур зазвичай є занадто гнучкими, щоб зняти кільце.
Внаслідок цієї процедури можуть виникати подряпини або інші травми.
Поради та підказки щодо зняття кільця за допомогою жилки
Якщо тільки причиною не є гостра травма, нагадайте пацієнту, що наступного разу необхідно видалити всі кільця до того, як набряк пальця розвинеться і стане настільки великим, що викликає біль або судинні порушення.
Спробуйте різак (щипці) для прорізування кілець у випадку надмірної набряклості або якщо інші методи не спрацювали.
Додаткова інформація
Kalkan A, Kose O, Tas M, Meric G: Review of techniques for the removal of trapped rings on fingers with a proposed new algorithm. Am J Emerg Med 31(11):1605–1611, 2013. doi: 10.1016/j.ajem.2013.06.009
Asher CM, Fleet M, Bystrzonowski N: Ring removal: An illustrated summary of the literature. Eur J Emerg Med 27(4):268–273, 2020. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000658