Як зняти кільце, використовуючи метод із застосуванням жилки

По-перше, очистіть навколишню шкіру м'яким антисептичним засобом, наприклад, хлоргексидином.

Для забезпечення достатнього знеболювання без розтягування тканин пальця зробіть проксимальну блокаду пальцевого нерва або п'ясткову блокаду.

Щоб зменшити набряк, спочатку обгорніть дренаж Пенроуза навколо пальця від кінчика до долоні. Залиште обмотаний дренаж на місці на кілька хвилин, щоб досягти максимального ефекту, потім зніміть його.

В якості альтернативи, обмотайте палець від дистальної фаланги до п’ястно-фалангового суглоба тонким еластичним шнуром (наприклад, ремінцем від нереверсивної маски) замість дренажу Пенроуза, а потім протягніть один кінець проксимально під кільце. Залиште на місці на кілька хвилин, потім розгорніть еластичний шнур у напрямку від проксимального до дистального кінця.

Протягніть один кінець жилки, стрічки для перев'язування пуповини або товстого шовкового шовного матеріалу близько 2 футів завдовжки між кільцем і пальцем. Використовуйте кінчик гемостату під кільцем, щоб захопити нитку та протягнути її.

Початок обмотування: щільно обмотуйте дистальну частину нитки за годинниковою стрілкою навколо розпухлого пальця, починаючи від долоні біля кільця та просуваючись до кінчика пальця, включаючи проксимальний міжфаланговий суглоб і весь набряклий палець.

Накладайте послідовні витки при обмотуванні близько один від одного, щоб набрякла тканина не випиналася в проміжках між нитками.