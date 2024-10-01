Як виконувати блокаду пальцевого нерва

З одного боку пальця введіть голку перпендикулярно в дорсальний міжпальцевий простір, суміжний із медіальним відділом п’ясткової кістки. Повільно введіть приблизно 1 мл анестетика, щоб заблокувати дорсальний пальцевий нерв. Потім продовжуйте просувати голку вниз у долонний простір, повільно вводячи ще 1,5 мл анестетика, щоб заблокувати долонний пальцевий нерв. Будьте обережні, щоб не проникати в долонний відділ пальця.