Як видалити кільце за допомогою ручного різака для кілець

По-перше, очистіть навколишню шкіру м'яким антисептичним засобом, наприклад, хлоргексидином.

Просуньте частину щипців для прорізування кілець з гачком (захисна частина) під кільце, щоб пилкоподібний диск, ріжучий метал, опинився над кільцем.

Помістіть пилкоподібне колесо на кільце і розріжте його, за необхідності, поступово.

Альтернативні способи розрізання кільця:

Для кілець, виготовлених з твердого матеріалу (наприклад, сталі, кобальту, титану), використовуйте моторну пилку для розрізання кілець, якщо вона доступна. Якщо її немає, також можна використовувати болторіз. Використовуйте засоби захисту очей для пацієнта та особи, яка виконує процедуру, оскільки фрагменти кільця можуть відколюватись і відлітати з великою швидкістю.

Деякі кільця, виготовлені з твердого, але крихкого матеріалу (наприклад, кераміки, вольфраму), можна розламати на шматки шляхом стискання лещатами, повільно затягуючи гвинтовий механізм, що зближує губи лещат, до тих пір, поки кільце не зламається. Оскільки фрагменти кільця можуть відколюватись і відлітати з великою швидкістю, рекомендовано використовувати засоби захисту очей для пацієнта та особи, яка виконує процедуру.