Як видалити кільце за допомогою ручного різака для кілець

Для видалення кільця, що застрягло на пальці, може знадобитися ручний різак для кілець.
Різак для кілець слід використовувати за наявності надмірного набряку, ознак ішемії пальця або за неуспішності інших методів. Розрізування околу кільця дозволяє розсунути кільце та зняти його з опухлого пальця.
Показання до зняття кільця за допомогою різака для кілець
Набряк або очікуваний набряк, коли кільце неможливо зняти з пальця
Кільця, виготовлені з м'яких матеріалів (наприклад, золота, срібла, міді, пластмаси)
Протипоказання до зняття кільця за допомогою різака для кілець
Немає
Ускладнення при знятті кільця за допомогою різака для кілець
Розриви підлягаючих тканин
Обладнання для зняття кільця за допомогою різака для кілець
Нестерильні рукавички
М'який антисептичний засіб для очищення (наприклад, 2 % хлоргексидин)
Ручний різак для кільця
Гемостат або щипці
Захист очей (наприклад, маска для обличчя, захисні окуляри)
Іноді електрична пилка для розрізання кілець, болторіз або лещата
Додаткові міркування щодо зняття кільця за допомогою різака для кілець
Іноді кільце може бути з легкістю зняте шляхом ретельного змащення пальця пацієнта водорозчинним лубрикантом з наступним використанням обертальних тягнучих рухів, щоб стягнути кільце з пальця.
Відповідна анатомія для зняття кільця за допомогою різака для кілець
Місцем найбільшого діаметра (і перешкодою для видалення кільця) є проксимальний міжфаланговий суглоб (ПМС).
Розташування пацієнта для зняття кільця за допомогою різака для кілець
Комфортне для пацієнта і з відмінним доступом до кільця на пальці
Покроковий опис зняття кільця за допомогою різака для кілець
По-перше, очистіть навколишню шкіру м'яким антисептичним засобом, наприклад, хлоргексидином.
Просуньте частину щипців для прорізування кілець з гачком (захисна частина) під кільце, щоб пилкоподібний диск, ріжучий метал, опинився над кільцем.
Помістіть пилкоподібне колесо на кільце і розріжте його, за необхідності, поступово.
Альтернативні способи розрізання кільця:
Для кілець, виготовлених з твердого матеріалу (наприклад, сталі, кобальту, титану), використовуйте моторну пилку для розрізання кілець, якщо вона доступна. Якщо її немає, також можна використовувати болторіз. Використовуйте засоби захисту очей для пацієнта та особи, яка виконує процедуру, оскільки фрагменти кільця можуть відколюватись і відлітати з великою швидкістю.
Деякі кільця, виготовлені з твердого, але крихкого матеріалу (наприклад, кераміки, вольфраму), можна розламати на шматки шляхом стискання лещатами, повільно затягуючи гвинтовий механізм, що зближує губи лещат, до тих пір, поки кільце не зламається. Оскільки фрагменти кільця можуть відколюватись і відлітати з великою швидкістю, рекомендовано використовувати засоби захисту очей для пацієнта та особи, яка виконує процедуру.
Розсуньте розрізані кінці кільця великим затискачем або іншим інструментом (наприклад, плоскогубцями) та зніміть його.
Після процедури зняття кільця за допомогою різака для кілець
Обережно очистіть усі дефекти шкіри на пальці чистою тканиною або марлею з милом та водою або м'яким антибактеріальним засобом для обробки ран, таким як хлоргексидин. Якщо потрібен захист, накладіть шви або марлеву пов'язку.
Зазвичай ювелір може відновити кільця, що розрізають в одному або декількох місцях.
Попередження та поширені помилки при знятті кільця за допомогою різака для кілець
Слід пам'ятати про ознаки ішемії пальця, яка зазвичай виникає через кільце і вимагає його негайного зняття:
Плямисте ураження шкіри
Синьо-сірий або білий колір дистального пальця
Дуже тривала чи повна відсутність наповнення капілярів
Відсутність дистального пульсу при пульсоксиметрії
Сильний біль
Поради та підказки щодо зняття кільця за допомогою різака для кілець
Нагадайте пацієнтові, що необхідно зняти всі кільця до того, як розвинеться набряк пальця, і що він досить великий, щоб викликати біль або судинний компроміс, якщо є ризик травми пальця.
Якщо натяг занадто великий, щоб розвести краї кільця, можна зробити ще один розріз на 180° від вихідного місця розрізу. Цей другий розріз дозволяє кільцю розпастися на дві частини.
Якщо кільце зроблено з твердого матеріалу, двоє людей можуть тягнути з кожного боку кільця, щоб роз'єднати його; можна взяти для цього скріпку.
Якщо канцелярські скріпки відсутні, то відділи технічного обслуговування лікарень і пожежно-рятувальні служби можуть мати ріжучі інструменти/кусачки.
Додаткова інформація
Kalkan A, Kose O, Tas M, Meric G: Review of techniques for the removal of trapped rings on fingers with a proposed new algorithm. Am J Emerg Med 31(11):1605–1611, 2013. doi: 10.1016/j.ajem.2013.06.009
Gardiner CL, Handyside K, Mazzillo J, et al: A comparison of two techniques for tungsten carbide ring removal. Am J Emerg Med 31(10):1516–9, 2013. doi: 10.1016/j.ajem.2013.07.027
Asher CM, Fleet M, Bystrzonowski N: Ring removal: An illustrated summary of the literature. Eur J Emerg Med 27(4):268–273, 2020. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000658