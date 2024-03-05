Як накладати укорочену гіпсову пов'язку на ногу

Нанесіть трикотаж, щоб покрити область (наприклад, приблизно від 5 до 10 см) проксимальніше та дистальніше передбачуваного обсягу матеріалу для накладання гіпсу. Після закінчення гіпсова пов'язка повинна покривати область від проксимального відділу головок плеснових кісток до дистального відділу головки малогомілкової кістки.

Накладіть декілька шарів підкладки (зазвичай 4).

Оберніть підкладку по колу від дистального до проксимального, над ділянкою, на яку буде нанесено гіпс. Накладіть нижній шар на половину ширини прокладки.

Щільно прикладіть підкладку до шкіри без проміжків, але не настільки щільно, щоб це порушити кровообіг.

За необхідності розгладьте підкладку, щоб уникнути виступів і грудочок. Відірвіть частину підкладки в місцях, де є виступи, щоб розгладити підкладку.

Розгляньте можливість додавання підкладки поверх кісткових виступів.

Занурте матеріал для накладання гіпсу у теплу воду.

Обережно витисніть (не викручуйте) надлишок води з матеріалу для накладання гіпсу. (Не викручуйте гіпс.)

Нанесіть матеріал для накладання гіпсу по від плеснових суглобів до дистального кінця головки малогомілкової кістки, перекриваючи нижчий шар на половину ширини гіпсового матеріалу.

Розгладьте матеріал для накладання гіпсу, щоб заповнити порожнечі в гіпсі, і надайте форму ноги. Використовуйте долоні, а не кінчики пальців, щоб запобігти утворенню заглиблень, в результаті яких можуть виникнути пролежні у пацієнтів.

Накладіть від 8 до 10 шарів гіпсу (зазвичай), щоб забезпечити належну іммобілізацію. Кожний шар перекривається на половину ширини; це вимагає від 2 до 3 пропусків по колу.

Для скловолокна зазвичай достатньо 2-4 шари. (Дотримуйтесь спеціальних інструкцій щодо застосування продукту).

Відігніть трикотаж, перш ніж додати останній шар матеріалу для накладання гіпсу. Відверніть додатковий трикотаж і бавовняну прокладку по зовнішніх краях гіпсової пов'язки, щоб покрити необроблені краї матеріалу для шин і створити гладкий край; закріпіть трикотаж під матеріалом для накладання гіпсу.

Перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість) та рухову функцію в дистальній частині кінцівки.