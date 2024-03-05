Як накладати укорочену гіпсову пов'язку на ногу

Коротка гіпсова пов'язка на ногу проходить від п’ястково-плечових суглобів до головки фібулярної кістки та призначена для іммобілізації стопи та гомілковостопного суглоба.
Короткі гіпсові пов'язки зазвичай недостатньо міцні, щоб витримувати вагу, якщо вони не виготовлені за допомогою п'яти для ходьби та додаткового гіпсового матеріалу для забезпечення міцності та розподілу навантаження.
Показання
Певні переломи стоп
Певні переломи гомілково-ступневого суглоба
Протипоказання
Значний місцевий набряк
Переломи, що вимагають оперативного лікування та повинні тимчасово іммобілізуватися шиною
Ускладнення
Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією затвердіння гіпса або скловолокна)
Пролежні, нейропраксія та/або ішемічне пошкодження (спричинене надмірним тиском)
Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)
Обладнання
Трикотажне полотно
Рулони підкладки
Шинувальний матеріал* (гіпс або скловолокно), ширина 10 см (4 дюйми)
Ножиці для металу та/або великі ножиці
Тепла вода і відро або інша ємність
Нестерильні рукавички
* Обидва матеріали однаково ефективні. Вибір залежить від наявності та вподобань користувача. Довжина та ширина матеріалів залежать від того, яка частина тіла іммобілізована.
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб оператор мав відповідний доступ до ураженої ноги.
Пацієнт зручно сидить на процедурному столі зі звисаючою ногою.
Гомілковостопний суглоб необхідно іммобілізувати в нейтральному положенні під кутом 90°.
Покроковий опис процедури
Нанесіть трикотаж, щоб покрити область (наприклад, приблизно від 5 до 10 см) проксимальніше та дистальніше передбачуваного обсягу матеріалу для накладання гіпсу. Після закінчення гіпсова пов'язка повинна покривати область від проксимального відділу головок плеснових кісток до дистального відділу головки малогомілкової кістки.
Накладіть декілька шарів підкладки (зазвичай 4).
Оберніть підкладку по колу від дистального до проксимального, над ділянкою, на яку буде нанесено гіпс. Накладіть нижній шар на половину ширини прокладки.
Щільно прикладіть підкладку до шкіри без проміжків, але не настільки щільно, щоб це порушити кровообіг.
За необхідності розгладьте підкладку, щоб уникнути виступів і грудочок. Відірвіть частину підкладки в місцях, де є виступи, щоб розгладити підкладку.
Розгляньте можливість додавання підкладки поверх кісткових виступів.
Занурте матеріал для накладання гіпсу у теплу воду.
Обережно витисніть (не викручуйте) надлишок води з матеріалу для накладання гіпсу. (Не викручуйте гіпс.)
Нанесіть матеріал для накладання гіпсу по від плеснових суглобів до дистального кінця головки малогомілкової кістки, перекриваючи нижчий шар на половину ширини гіпсового матеріалу.
Розгладьте матеріал для накладання гіпсу, щоб заповнити порожнечі в гіпсі, і надайте форму ноги. Використовуйте долоні, а не кінчики пальців, щоб запобігти утворенню заглиблень, в результаті яких можуть виникнути пролежні у пацієнтів.
Накладіть від 8 до 10 шарів гіпсу (зазвичай), щоб забезпечити належну іммобілізацію. Кожний шар перекривається на половину ширини; це вимагає від 2 до 3 пропусків по колу.
Для скловолокна зазвичай достатньо 2-4 шари. (Дотримуйтесь спеціальних інструкцій щодо застосування продукту).
Відігніть трикотаж, перш ніж додати останній шар матеріалу для накладання гіпсу. Відверніть додатковий трикотаж і бавовняну прокладку по зовнішніх краях гіпсової пов'язки, щоб покрити необроблені краї матеріалу для шин і створити гладкий край; закріпіть трикотаж під матеріалом для накладання гіпсу.
Перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість) та рухову функцію в дистальній частині кінцівки.
Підтримуйте гомілковостопний суглоб в нейтральному положенні під кутом 90°, доки матеріал для накладання гіпсу не буде достатньо твердим, як правило, від 10 до 15 хвилин.
Після процедури
Порадьте пацієнтові зберігати гіпс у сухості.
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Порадьте пацієнтові не носити тяжкості, доки він не прийде на наступний візит.
Надайте милиці та інструкції щодо використання милиць.
Скажіть пацієнтові не розрізати гіпс і не вставляти жодних предметів між шкірою та гіпсом.
Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як погіршення болю, парестезії/оніміння та зміна кольору пальців ступні.
Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше від гіпсової пов'язки.
Попередження та поширені помилки
Накладання гіпсу на набряклу ногу/стопу може призводити до розвитку синдрому здавлювання.
Занадто щільне накладання бавовняної прокладки може призвести до синдрому здавлювання.
Якщо оніміння, поколювання або відчуття стиснення розвивається після виписки, пацієнта слід попередити про необхідність негайно звернутися по медичну допомогу.
Поради та підказки
Коли пацієнт лежить на животі з коліном, зігнутим під кутом 90°, гравітація допомагає гомілковостопному суглобу зігнутися до 90°.