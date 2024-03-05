Як правильно підібрати і ходити з підпахвовими милицями

Милиці — це допоміжні пристрої, які використовуються пацієнтами для ходьби, коли вони не можуть повністю або частково витримувати вагу на травмованій нозі.
Показання
Травми нижніх кінцівок, які не можуть або не повинні нести повне або часткове навантаження
Протипоказання*
Абсолютні протипоказання
Травма верхніх кінцівок, що перешкоджає використанню милиць
Атаксія
Поганий баланс
Загальна слабкість або крихкість
Відносні протипоказання
Аномалія або слабкість нетравмованої ноги
* Безпечне використання милиць вимагає помірної сили, рівноваги, координації та повного використання обох рук. Підніматися і спускатися сходами ще складніше, і пацієнти, яким дозволено це робити, повинні бути ретельно відібрані. Пацієнти також повинні бути в змозі зрозуміти інструкції та продемонструвати безпечне використання милиць після отримання інструкцій. Серед літніх пацієнтів відсутність однієї або декількох з цих вимог робить ходьбу на милицях проблематичною.
Ускладнення
Погано підібрані милиці або милиці, що неправильно використовуються (нахилення або перенесення ваги тіла на милиці в пахвах) можуть викликати нейропраксію променевого нерва.
Обладнання
Милиці
Існує 2 загальні типи милиць: під пахвові милиці та милиці для передпліччя (також звані ліктьові або Лофстрандовими милиці). Вони доступні в різних розмірах, і кожен з розмірів також регулюється по довжині. Милиці під пахвами використовуються частіше. Для милиць під пахвами відстань рукоятки від верхньої частини регулюється окремо від загальної довжини милиці. Милиці для передпліччя вимагають, щоб більша частина ваги припадала на руки, і не дозволяють пацієнтам переносити вагу на пахвові западини, що усуває ризик нейропраксії променевого нерва; милиці для передпліччя зазвичай використовуються пізніше в процесі загоєння для пацієнтів, яким потрібне тривале використання милиць.
Відповідна анатомія
Променевий нерв розташований поверхнево в пахвовій западині, що схиляє його до нейропраксії при здавленні.
Розташування
Пацієнта слід підтримувати в положенні стоячи, коли йому підбирають милиці.
Покроковий опис регулювання підпахвових милиць
Відрегулюйте довжину однієї милиці так, щоб пахвова подушка була на 2,5–5 см (1–2 дюйма) нижче пахвової западини.
Відрегулюйте положення рукоятки милиці так, щоб лікоть був трохи зігнутий (приблизно від 15 до 30°).
Відрегулюйте другу милицю таким чином, щоб її довжина та розташування рукоятки відповідали встановленим для першої милиці.
Переконайтеся, що регулювальні штифти або гвинти надійно закріплені.
Регулювання підпахвових милиць
Patients should wear the type of shoes usually worn, stand erect, and look straight ahead with the shoulders relaxed. For a correct fit, the end of each crutch should be placed about 5 cm from the side of the shoe and about 15 cm in front of the toe, and the length of the crutch should be adjusted so that the top of the crutch is about 2 to 3 finger widths (about 5 cm) below the axilla. The hand grip should be adjusted so that the elbow bends 20 to 30°.
Покроковий опис ходьби на милицях без навантаження
Пацієнт стоїть на нетравмованій нозі, опираючись на милиці в кожній руці.
Травмовану ногу слід тримати піднятою над землею.
Вага переноситься на руки, а не на пахвові западини; пахвова подушка фактично прикріплена до грудної стінки трохи нижче пахвової западини.
Перед тим, як зробити крок, пацієнт розміщує кінчики милиць приблизно на один крок уперед, спираючись на нетравмовану ногу.
Щоб зробити крок, пацієнт переносить вагу на рукоятку милиці та відриває нетравмовану ногу від землі, приземляючись на довжину кроку перед кінчиками милиці.
Для виконання додаткових кроків процес повторюється.
Покроковий опис сідання та вставання зі стільця
Пацієнт наближається до стільця і повертається так, щоб стілець знаходився безпосередньо позаду пацієнта.
Пацієнт тримає обидві милиці в руці нетравмованої сторони та використовує їх для підтримки, сідаючи.
Після того, як пацієнт сів, милиці слід розмістити поруч, щоб він міг дістатись до них, коли захоче встати.
Щоб піднятися зі стільця, пацієнт бере обидві милиці рукою нетравмованої сторони і сідає на передній край стільця.
Потім пацієнт встає на нетравмовану ногу за допомогою милиць у руці з нетравмованої сторони.
Стоячи на нетравмованій нозі, пацієнт перед виконанням будь-яких кроків перекладає одну милицю на травмовану сторону.
Покроковий опис підйому по сходах за допомогою милиць
Тільки сильні та рухливі пацієнти з гарною рівновагою можуть користуватися милицями на сходах без сторонньої допомоги. В ідеалі добре було б мати міцний поручень.
Пацієнт стоїть близько до нижньої сходинки.
Пацієнт кладе обидві милиці під руку навпроти поручня.
Пацієнт підтримує себе, тримаючи обидві милиці однією рукою та за поручні іншою рукою.
Пацієнт спирається на милиці і береться за поручень для підтримки, піднявшись на один крок, ступаючи на нетравмовану сторону.
Після підняття милиці піднімають і ставлять на ту саму сходинку, на якій зараз стоїть пацієнт.
Пацієнт повинен перемістити опорну руку вище на поручень, щоб підготуватися до наступного кроку.
Щоб зробити додаткові кроки вверх по сходах, процес повторюється.
Якщо немає поручень, пацієнти можуть підніматися по сходах, використовуючи звичайну ходьбу на милицях, але лише якщо вони мають відмінну силу, гнучкість і рівновагу.
Пацієнти, які не можуть піднятися сходами за допомогою милиць, можуть піднятися по сходах, сідаючи, а потім піднімаючись по одній сходинці.
Покроковий опис спуску по сходах за допомогою милиць
Лише сильні та спритні пацієнти повинні користуватися милицями на сходах без сторонньої допомоги. В ідеалі добре було б мати міцний поручень.
Пацієнт стоїть близько до верхньої сходинки.
Пацієнт кладе обидві милиці під руку навпроти поручня.
Пацієнт підтримує себе, тримаючи обидві милиці в одній руці, а іншою рукою — за поручень.
Пацієнт спирається на милиці і береться за поручень для підтримки, а потім переміщує милиці вниз на сходинку нижче.
Пацієнт спускається на сходинку, де милиці використовують ногу на нетравмованій стороні.
Пацієнт переставляє опорну руку нижче на поручні, щоб підготуватися до наступного кроку.
Щоб зробити додаткові кроки вниз по сходах, процес повторюється.
Якщо немає поручень, пацієнти можуть спускатися зі сходів, використовуючи звичайну ходьбу з милицями, але лише якщо вони мають відмінну силу, гнучкість і рівновагу.
Пацієнти, які не можуть спускатися по сходах за допомогою милиць, можуть спускатися по сходах, сідаючи, а потім піднімаючись і потім опускаючись, щоб досягти сходів нижче однієї сходинки за раз.
Попередження та поширені помилки
Слідкуйте за тим, щоб ручки були не надто низько, щоб руки були майже повністю витягнуті.
Оскільки пацієнти інстинктивно переносять вагу на пахвові западини, а не на рукоятки, застерігайте їх від цього.
Якщо милиці мають окремо запаковані неслизькі наконечники, помістіть їх на основу милиць.
Поради та підказки
Щоб притулити милиці до стіни або предмета меблів, покладіть їх пахвами вниз, щоб знизити ймовірність їх падіння.