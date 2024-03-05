Як правильно підібрати і ходити з підпахвовими милицями

Милиці

Існує 2 загальні типи милиць: під пахвові милиці та милиці для передпліччя (також звані ліктьові або Лофстрандовими милиці). Вони доступні в різних розмірах, і кожен з розмірів також регулюється по довжині. Милиці під пахвами використовуються частіше. Для милиць під пахвами відстань рукоятки від верхньої частини регулюється окремо від загальної довжини милиці. Милиці для передпліччя вимагають, щоб більша частина ваги припадала на руки, і не дозволяють пацієнтам переносити вагу на пахвові западини, що усуває ризик нейропраксії променевого нерва; милиці для передпліччя зазвичай використовуються пізніше в процесі загоєння для пацієнтів, яким потрібне тривале використання милиць.