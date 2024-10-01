Як проводити місцеву інфільтрацію рани

Рукавички (стерильні рукавички не вимагаються)

Додаткові засоби індивідуального захисту (наприклад, маска для обличчя, захисні окуляри або щиток для обличчя, шапка та халат) за показаннями

Антисептичний розчин (наприклад, хлоргексидин, повідон-йод, спирт)

Шприц (наприклад, на 1–10 мл) і голка (наприклад, калібру 25 або 27) для ін’єкції знеболювального засобу

Місцевий ін'єкційний анестетик (наприклад, 1 % лідокаїн† з адреналіном‡ 1:100 000 або без нього, голка 25 калібру)

Місцевий анестетик§ (наприклад, розчин LET: 4 % л ідокаїн, 0,1% е пінефрин, 0,5% т етракаїн) плюс ватна кулька або стоматологічний валик; необов'язково та часто використовується для дітей

Хірургічні пінцети (наприклад, пінцет Адсона), хірургічний гачок, якщо це необхідно для відкриття країв рани

Скальпель №11 для відшарування тканин та санації рани (за необхідності)

* Місцеві анестетики обговорюються в розділі Місцева анестезія для лікування рваних ран.

† Максимальна доза місцевих анестетиків: Лідокаїн без адреналіну, 5 мг/кг; лідокаїн з адреналіном, 7 мг/кг; бупівакаїн, 1,5 мг/кг. ПРИМІТКА. 1 % розчин (будь-якої речовини) відповідає 10 мг/мл (1 г/100 мл).

‡ Епінефрин (адреналін) викликає вазоконстрикцію, яка підсилює гемостаз й подовжує анестезуючий ефект. Пацієнти із захворюваннями серця повинні отримувати лише обмежений об’єм адреналіну (максимум 3,5 мл розчину, що містить 1:100 000 адреналіну); в якості альтернативи, використовуйте місцевий анестетик без адреналіну. Уникайте застосування адреналіну в дистальних відділах кінцівок у пацієнтів, уражених захворюванням периферійних судин.

§ Максимальна доза розчину LET для місцевого застосування становить 3 мл. Якщо інфільтрація LET та лідокаїном використовується разом, сума доз лідокаїну не повинна перевищувати 5 мг/кг.