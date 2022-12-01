Переломи голівки променевої кістки часто виникають внаслідок падіння на витягнуту руку, і їх важко візуалізувати на рентгенограмі.
(Див. також «Огляд переломів».)
Голівка променевої кістки пальпується на лікті на латеральній поверхні як структура, що обертається під час пронації та супінації та з’єднується з бічним надвиростком. Латеральний надвиросток та голівка променевої кістки зазвичай утворюють рівнобедрений трикутник з ліктьовим відростком. Над цим трикутником може пальпуватися випіт суглоба (часто з переломами голівки променевої кістки).
Перелом голівки променевої кістки частіше зустрічається серед дорослих, ніж у дітей.
Симптоми та ознаки переломів голівки променевої кістки
При переломі голівки променевої кістки біль у голівці променевої кістки посилюється під час супінації, а також спостерігається біль голівки променевої кістки при пальпації. Зазвичай спостерігається набряк внаслідок гемартрозу. Пасивний рух ліктя може бути обмеженим. Одночасно також можуть утворюватися переломи голівки плечової кістки.
Діагностика переломів голівки променевої кістки
Фізикальне обстеження
Рентгенологічні дослідження
Виконується рентгенографія у передньо-задній, боковій та косій проекціях. Однак, оскільки рентгенівське обстеження може виявити лише непрямі ознаки перелому, діагноз значно залежить від фізикального обстеження.
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.
Звичайна рентгенограма в передньо-задній та бічній проекціях часто не демонструє переломів, але зазвичай показує випіт суглобів, на який вказує на наявність аномальних жирових подушок на рентгенограмі. Зміщення передньої жирової подушки може вказувати на випіт в порожнині суглоба, але даний симптом не є специфічним; візуалізація задньої жирової подушки на рентгенограмі в бічній проекції є специфічною для випоту в порожнині суглоба, але не є дуже чутливою. Пацієнтам з локалізованою болючістю голівки променевої кістки та випотом в порожнину суглоба необхідно виконати рентгенографію в косих проекціях (які є більш чутливими по відношенню до переломів) або приступити до попереднього лікування перелому.
Радіокапітелярна лінія — це лінія, яка проходить через діафіз променевої кістки на рентгенограмі ліктьового суглоба в бічній проекції. Зазвичай ця лінія перетинає головку плечової кістки посередині. У дітей єдиною ознакою перелому на рентгенограмі іноді є лише зміщення цієї лінії.
Цінні поради та підводні камені
Може бути проведений артроцентез задля видалення крові із порожнини суглоба, та щоб допомогти диференціювати механічну блокаду пасивних рухів суглобів від обмежень через біль і м’язовий спазм. В подальшому для полегшення болю вводиться місцевий анестетик.
Стабільність перевіряють шляхом прикладання до ліктя тиску в медіальному і латеральному напрямках, а також проводять перевірки на нестабільність або на предмет збільшеного спектру рухів. Якщо в разі прикладення сили суглоб не рухається, перелом є стабільним, а зв'язані із суглобом зв'язки, ймовірно, не пошкоджені.
Передня плечова лінія та радіокапітелярна лінія
Зазвичай, передня плечова лінія, яка проходить вздовж переднього краю плечової кістки на бічній рентгенографії, перетинає середину голівки плечової кістки. Якщо лінія не перетинає або не проходить тільки через передню частину голівки плечової кістки, можна запідозрити дистальний перелом плечової кістки зі зміщенням назад.
Радіокапітелярна лінія — це лінія, яка проходить через діафіз променевої кістки і зазвичай перетинає навпіл голівку плечової кістки. В іншому випадку слід підозрювати прихований перелом.
Лікування переломів голівки променевої кістки
Як правило, накладається підтримувальна пов'язка та проводиться рання мобілізація з виконанням вправ задля забезпечення усього спектру рухів
Хірургічне втручання проводиться рідко
Переломи з мінімальним зміщенням і відсутністю обмеження пасивного руху ліктьового суглоба або нестійкості ліктьового суглоба можна лікувати за допомогою підтримувальної пов'язки, яку слід застосовувати для комфорту руки в положенні зігнутого ліктьового суглоба під кутом на 90°. Вправи на увесь діапазон рухів в ліктьовому суглобі слід починати одразу, як тільки пацієнти зможуть їх виконувати.
Якщо ліктьовий суглоб нестабільний або його рух механічно блокується, переломи лікуються хірургічним шляхом.
Ключові моменти
При пальпації виникає біль в голівці променевої кістки, при цьому біль посилюється під час супінації.
Необхідно виконати рентгенографію в передньо-задній, бічній і косій проекціях, але через те, що під час діагностики можуть спостерігатися лише непрямі ознаки переломів, фізикальне обстеження є дуже важливим.
Якщо при пальпації голівки променевої кістки спостерігається біль, а клінічні або рентгенологічні ознаки вказують на наявність випоту в порожнині ліктьового суглоба, слід провести лікування з приводу перелому голівки променевої кістки, навіть якщо рентгенограма не виявить переломів.