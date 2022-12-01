Фізикальне обстеження

Рентгенологічні дослідження

Виконується рентгенографія у передньо-задній, боковій та косій проекціях. Однак, оскільки рентгенівське обстеження може виявити лише непрямі ознаки перелому, діагноз значно залежить від фізикального обстеження.

Перелом голівки променевої кістки Зображення DU CANE MEDICAL IMAGING LTD / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Рентгенівський знімок ліктя в бічній проекції Зображення Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.

Звичайна рентгенограма в передньо-задній та бічній проекціях часто не демонструє переломів, але зазвичай показує випіт суглобів, на який вказує на наявність аномальних жирових подушок на рентгенограмі. Зміщення передньої жирової подушки може вказувати на випіт в порожнині суглоба, але даний симптом не є специфічним; візуалізація задньої жирової подушки на рентгенограмі в бічній проекції є специфічною для випоту в порожнині суглоба, але не є дуже чутливою. Пацієнтам з локалізованою болючістю голівки променевої кістки та випотом в порожнину суглоба необхідно виконати рентгенографію в косих проекціях (які є більш чутливими по відношенню до переломів) або приступити до попереднього лікування перелому.

Радіокапітелярна лінія — це лінія, яка проходить через діафіз променевої кістки на рентгенограмі ліктьового суглоба в бічній проекції. Зазвичай ця лінія перетинає головку плечової кістки посередині. У дітей єдиною ознакою перелому на рентгенограмі іноді є лише зміщення цієї лінії.

Цінні поради та підводні камені

Може бути проведений артроцентез задля видалення крові із порожнини суглоба, та щоб допомогти диференціювати механічну блокаду пасивних рухів суглобів від обмежень через біль і м’язовий спазм. В подальшому для полегшення болю вводиться місцевий анестетик.

Стабільність перевіряють шляхом прикладання до ліктя тиску в медіальному і латеральному напрямках, а також проводять перевірки на нестабільність або на предмет збільшеного спектру рухів. Якщо в разі прикладення сили суглоб не рухається, перелом є стабільним, а зв'язані із суглобом зв'язки, ймовірно, не пошкоджені.