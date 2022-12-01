Переломи кінцевих фалангів пальців руки

Переломи кінцевих фалангів пальців (нігтьової бугристості) спостерігаються в дистальних відділах фаланг. Зазвичай механізм травмування — це травма роздавлювання (наприклад, у дверній щілині).
(Див. також «Огляд переломів».)
Переломи фалангів пальців є досить поширеним явищем. Вони можуть бути як простими поперечними, так і складними уламковими з розходженням уламків (плоска широка область на кінчику дистальних фаланг). Вони часто асоціюються з рваними ранами нігтьового ложа, хоча сам ніготь часто залишається інтактним.
Симптоми та ознаки переломів дистальної фаланги пальців
Фаланга пальця припухла та болюча. Переломи зі значними пошкодженнями м’яких тканин можуть викликати гіперестезію, яка часто зберігається і після загоєння.
Зазвичай кров затримується між нігтьовою пластиною і нігтьовим ложем (піднігтьова гематома), що зумовлює синюшно-чорне забарвлення під усією нігтьовою пластиною або її частиною, яке може візуалізуватися як припіднята. Піднігтьова гематома зазвичай виникає при розриві нігтьового ложа.
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Виражене ушкодження функціонування нігтьового ложа може призвести до перманентної деформації нігтя.
Діагностика переломів фалангів пальців рук
Рентгенологічні дослідження
Діагноз перелому фаланги пальця базується на рентгенограмах в передньо-задній, косій та бічній проекціях. При проведенні рентгенографії в бічній проекції відповідний палець слід відокремити від інших.
Лікування переломів пальців рук
Захисна іммобілізація (наприклад, шина на палець) на період 2 тижнів
В разі наявності великої або болючої піднігтьової гематоми проводиться трепанація нігтя.
В більшості випадків лікування переломів пальців симптоматичне з накладанням захисного покриття (наприклад, доступні комерційні захисні пристрої із алюмінію чи пластику) на 2 тижні. У рідкісних випадках при переломах спостерігається зміщення, яке вимагає хірургічного втручання.
Стійка гіперестезія може минати при проведенні десенсибілізувальної терапії.
Піднігтьові гематоми можна дренувати для полегшення болю шляхом проколу нігтя (трепанація), зазвичай за допомогою електрохірургічного пристрою (якщо ніготь не покритий лаком для нігтів) або голки 18 розміру, яку вводять обертальним рухом; в разі застосування будь-якого методу тиск на кінчик пристрою слід припинити одразу як тільки буде відчутно провалення інструменту (що буде вказувати на прокол нігтя). Якщо трепанація проводиться обережно та швидко, анестезія часто є непотрібною. В інших випадках може проводитися блокада пальцевого нерва (ін'єкція місцевого анестетика в основу пальця).
Травма нігтьового ложа
Якщо нігтьове ложе суттєво травмоване, а рана не інфікована і з моменту травми минуло < 24 годин, його слід відновити, наклавши шви (вимагається видалення нігтя). Відновлення не потрібно проводити, якщо рана невелика і утримується на місці за допомогою інтактних нігтьових складок.
Раніше для оцінки ступеня пошкодження нігтів і необхідності відновлення у пацієнтів із розчавленими ранами пальця (з наявним переломом або без) рекомендували проводити видалення нігтів. Однак у разі відсутності значних травм або деформації нігтя, його не потрібно видаляти. У таких випадках розрив нігтьового ложа, якщо він присутній, загоюється самостійно після накладання шини. При необхідності полегшити біль, який спричинений піднігтьовою гематомою, проводять трефінацію.
Якщо наявне тяжке пошкодження або деформація нігтя, його необхідно видалити, а нігтьове ложе відновити шляхом накладанням тонких швів, що розсмоктуються (наприклад, поліглактин 6-0 або 7-0). Потім на кінчик пальця накладають неадгезивну пов'язку (наприклад, бактеріостатичну марлю, просочену вазеліном). За раною необхідно спостерігати протягом 24 годин, щоби переконатися, що нігтьове ложе болісно не приклеїлося до пов'язки. Досвід показує, що хоча за механізмом травми цей перелом відкритий, призначати антибіотики після відновлення нігтьового ложа при уламковому переломі пальців з розходженням уламків не потрібно.
Ключові моменти
При переломі кінцевої фаланги пальця нігтьове ложе часто травмоване, що призводить до виникнення піднігтьової гематоми, навіть якщо ніготь не ушкоджений.
Проводиться рентгенографія у передньо-задній, косій та бічній проекціях; для отримання зображень у бічній проекції ушкоджений палець слід відокремити від інших.
Для більшості переломів кінцевих фаланг пальців застосовують захисне покриття кінчика пальця на період до 2-х тижнів.
Лікування піднігтьових гематом слід проводити шляхом проколу нігтя та дренування крові.
Необхідно зашити значні рвані рани нігтьового ложа; якщо ніготь сильно пошкоджений або деформований, перед відновленням його потрібно видалити, а потім накласти на кінчик пальця неадгезивну пов'язку.