Переломи кінцевих фалангів пальців руки

Якщо нігтьове ложе суттєво травмоване, а рана не інфікована і з моменту травми минуло < 24 годин, його слід відновити, наклавши шви (вимагається видалення нігтя). Відновлення не потрібно проводити, якщо рана невелика і утримується на місці за допомогою інтактних нігтьових складок.

Раніше для оцінки ступеня пошкодження нігтів і необхідності відновлення у пацієнтів із розчавленими ранами пальця (з наявним переломом або без) рекомендували проводити видалення нігтів. Однак у разі відсутності значних травм або деформації нігтя, його не потрібно видаляти. У таких випадках розрив нігтьового ложа, якщо він присутній, загоюється самостійно після накладання шини. При необхідності полегшити біль, який спричинений піднігтьовою гематомою, проводять трефінацію.

Якщо наявне тяжке пошкодження або деформація нігтя, його необхідно видалити, а нігтьове ложе відновити шляхом накладанням тонких швів, що розсмоктуються (наприклад, поліглактин 6-0 або 7-0). Потім на кінчик пальця накладають неадгезивну пов'язку (наприклад, бактеріостатичну марлю, просочену вазеліном). За раною необхідно спостерігати протягом 24 годин, щоби переконатися, що нігтьове ложе болісно не приклеїлося до пов'язки. Досвід показує, що хоча за механізмом травми цей перелом відкритий, призначати антибіотики після відновлення нігтьового ложа при уламковому переломі пальців з розходженням уламків не потрібно.