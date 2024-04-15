Вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ)

Вакцина проти ВПЛ — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку). Нещодавно було розширено показання до застосування 9-валентної вакцини, схвалене Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), для включення дорослих пацієнтів віком від 27 до 45 років для профілактики певних видів раку та захворювань, пов'язаних із ВПЛ. Поточні рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації:

Для чоловіків і жінок віком до 26 років: вакцина проти ВПЛ рекомендована у віці 11 або 12 років (вакцинація може починатися у віці 9 років) та раніше невакцинованим або недостатньо вакцинованим пацієнтам віком до 26 років.

Для дорослих віком від 27 до 45 років: медичним працівникам слід ініціювати спільну з пацієнтами дискусію щодо прийняття рішення стосовно необхідності вакцинації.

Див. також CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку.

Як варіант (для розгляду поза межами Сполучених Штатів Америки) можна використовувати наступне: