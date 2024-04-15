Вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ)

Інфекція, викликана вірусом папіломи людини (ВПЛ), є найпоширенішим захворюванням, що передається статевим шляхом. ВПЛ, залежно від його типу, може викликати шкірні бородавки, генітальні бородавки або певні види раку. Для захисту від багатьох штамів ВПЛ, які можуть викликати генітальні бородавки та рак, доступні вакцини. Однак застосування вакцини проти ВПЛ не виключає потреби в продовженні скринінгу за допомогою тесту Папаніколау (Пап), оскільки деякі види раку шийки матки викликаються ВПЛ, які не входять до складу вакцини.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): інформація про вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Короткий огляд змін до графіку імунізації дорослих за 2024 рік наведений у ресурсі Консультаційного комітету з практики імунізації (ACIP) Рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік:
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти ВПЛ
Від ВПЛ захищають три вакцини:
9-валентна вакцина проти вірусу папіломи людини, яка захищає від ВПЛ типів 6 і 11 (що викликають > 90 % видимих генітальних бородавок), типів 16 і 18 (що викликають приблизно 70 % випадків раку шийки матки та 90 % випадків раку заднього проходу) і типів 31, 33, 45, 52 і 58 (які разом викликають 10-20 % випадків раку шийки матки [1])
Чотиривалентна вакцина (HPV4) проти вірусу папіломи людини, яка захищає від типів 6, 11, 16 і 18
Двовалентна вакцина (HPV2) проти вірусу папіломи людини, яка захищає від типів 16 і 18
У Сполучених Штатах Америки зараз доступна лише 9-валентна вакцина.
Для вироблення вакцин проти ВПЛ з головного капсидного (L1) білка ВПЛ використовується технологія рекомбінантної ДНК. Білки L1 самостійно збираються у неінфекційні неонкогенні вірусоподібні частинки (VLP).
Довідковий матеріал щодо препаратів
1. National Cancer Institute: Вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). 2019.
Показання до застосування вакцини проти ВПЛ
Вакцина проти ВПЛ — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку). Нещодавно було розширено показання до застосування 9-валентної вакцини, схвалене Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), для включення дорослих пацієнтів віком від 27 до 45 років для профілактики певних видів раку та захворювань, пов'язаних із ВПЛ. Поточні рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації:
Для чоловіків і жінок віком до 26 років: вакцина проти ВПЛ рекомендована у віці 11 або 12 років (вакцинація може починатися у віці 9 років) та раніше невакцинованим або недостатньо вакцинованим пацієнтам віком до 26 років.
Для дорослих віком від 27 до 45 років: медичним працівникам слід ініціювати спільну з пацієнтами дискусію щодо прийняття рішення стосовно необхідності вакцинації.
Див. також CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку.
Як варіант (для розгляду поза межами Сполучених Штатів Америки) можна використовувати наступне:
HPV4 або HPV2 у жінок
HPV4 у чоловіків, включаючи чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти ВПЛ
Протипоказання до застосування вакцини проти ВПЛ:
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) після попередньої дози вакцини або на компонент вакцини
Вагітність
Хоча у вагітних жінок не рекомендується застосовувати вакцини проти ВПЛ, проведення аналізу на вагітність перед вакцинацією не потрібне. Якщо вагітність діагностується після початку серії вакцинації, втручання не потрібне, але решту доз серії слід відкласти до завершення вагітності.
Основним застереженням при застосуванні вакцини проти ВПЛ є
Середньотяжке або тяжке гостре захворювання з лихоманкою або без неї (вакцинація відкладається до розрішення захворювання)
Доза та введення вакцини проти ВПЛ
Доза вакцини проти ВПЛ становить 0,5 мл в/м і вводиться у 2- або 3- дозових серіях, залежно від віку при початковій вакцинації проти ВПЛ.
Початкова доза у віці від 9 до 14 років: 2-дозова серія виконується в моменти часу 0 та 6–12 місяців. Мінімальний інтервал між дозами становить 5 місяців. Якщо доза введена занадто рано (через < 5 місяців), слід ввести одну додаткову дозу.
Початкова доза у віці ≥ 15 років: 3-дозова серія проводиться в моменти часу 0, 1–2 місяці та 6 місяців. Мінімальні інтервали між введенням першої та другої дози становлять 4 тижні, між введенням другої та третьої дози — 12 тижнів, а між введенням першої та третьої дози — 5 місяців. Якщо друга або третя доза вводиться занадто рано, її слід повторити.
Деякі дорослі віком від 27 до 45 років: На основі спільного обговорення з метою прийняття клінічних рішень дорослі в цій віковій групі можуть завершити серію з 2 доз (якщо вона розпочата у віці від 9 до 14 років) або серією з 3 доз (якщо вона розпочата у віці ≥ 15 років) (див. CDC: спільне прийняття клінічних рішень: вакцинація проти ВПЛ в дорослих віком 27–45 років).
Люди з імунодефіцитом, включаючи ВІЛ-інфекцію: люди з імунодефіцитом отримують серію з 3 доз, як зазначено вище, незалежно від віку при початковій вакцинації.
Побічні ефекти вакцини проти ВПЛ
Поширені побічні реакції включають гарячку, нудоту, головокружіння та реакції в місці ін'єкції, такі як біль, набряк, почервоніння, свербіж та утворення синців.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ)
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): Інформація про вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для медичних працівників
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): інфекція, викликана вірусом папіломи людини: рекомендовані вакцинації