Вакцина проти гепатиту В (HepB)

Вакцина проти гепатиту В — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).

Вакцина проти гепатиту В також показана всім дорослим особам віком від 19 до 59 років, які раніше не були вакциновані (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку).

Вакцина проти гепатиту В також показана дорослим особам віком від 60 років і старше, які раніше не були вакциновані і за наявності будь-чого з наступного:

Сексуально активний спосіб життя у людей, які не перебувають у довготривалих, взаємомоногамних стосунках (наприклад, > 1 статевого партнера протягом попередніх 6 місяців)

Необхідність обстеження на предмет інфекції, що передається статевим шляхом, або її лікування

Поточне або нещодавнє застосування незаконних ін'єкційних наркотичних препаратів

Секс між чоловіками

Робота, під час якої працівники можуть контактувати з кров'ю або іншими потенційно інфекційними біологічними рідинами (наприклад, працівники закладів охорони здоров'я, місць позбавлення волі або служб громадського правопорядку)

Термінальна стадія ниркової недостатності (тобто така, яку лікують гемодіалізом)

ВІЛ-інфекція

Хронічне захворювання печінки (наприклад, пацієнти з гепатитом С, цирозом, жировою дистрофією печінки, алкогольною хворобою печінки, аутоімунним гепатитом або рівнем аланінамінотрансферази [АЛТ] чи аспартатамінотрансферази [АСТ] більше ніж у два рази вище верхньої межі норми)

Домашній та/або сексуальний контакт з людьми з позитивним результатом аналізу на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg)

Подорож до ендемічних регіонів

Час, проведений (в якості пацієнтів, ув'язнених або співробітників) у виправних закладах або закладах, які забезпечують лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, проводять діагностику та лікування ВІЛ-інфекції, надають послуги з лікування та профілактики зловживання наркотиками, надають послуги користувачам ін'єкційних наркотичних препаратів або чоловікам, які мають статеві стосунки з чоловіками, або здійснюють догляд за пацієнтами з вадами розвитку або з термінальною стадією ниркової недостатності (включаючи тих, хто отримує тривалий гемодіаліз)

Дорослі віком 60 років і старше без відомих факторів ризику зараження вірусом гепатиту В можуть отримати серію вакцин проти гепатиту В. Будь-яка доросла особа віком 60 років і старше, яка хоче отримати вакцинацію проти гепатиту В, повинна отримати серію вакцини проти гепатиту В. Для людей з діабетом віком 60 років і старше рішення про вакцинацію проти гепатиту В має ґрунтуватися на спільному клінічному прийнятті рішень.

Комбінована вакцина проти гепатиту А / гепатиту В може застосовуватися у людей віком ≥ 18 років, які мають показання до застосування вакцини проти гепатиту А або гепатиту В та які раніше не були вакциновані одним із компонентів вакцини.