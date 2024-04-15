Вакцина проти гепатиту В (HepB)

Вакцина проти гепатиту В на 80–100 % ефективна для профілактики інфекції або клінічного гепатиту В у людей, які завершили серію вакцинації.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації проти гепатиту В та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти гепатиту В. Короткий огляд змін до графіку імунізації дорослих за 2023 рік наведений у ресурсі Консультаційного комітету з практики імунізації Рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік:
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти гепатиту В
Вакцина проти гепатиту В виробляється за допомогою технології рекомбінантної ДНК. Плазміда, що містить ген поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), вводиться в звичайні пекарські дріжджі, які потім продукують HBsAg. HBsAg збирають та очищають. Ця вакцина не може викликати інфекцію вірусом гепатиту В, оскільки під час цього процесу не виробляється потенційно інфекційна вірусна ДНК або повні вірусні частинки.
Існує кілька вакцин. Дві одноантигенні вакцини (Engerix-B та Recombivax HB) кон'юговані з алюмінієм. У препараті Heplisav-B (HepB-CpG) використовується імуностимулюючий ад'ювантний олігодезоксинуклеотид цітидин-фосфат-гуанозин (CpG-ODN). Препарат PreHevbrio містить малі (S), середні (pre-S2) та великі (pre-S1) поверхневі антигени гепатиту В. Також доступна комбінована вакцина проти гепатиту А / гепатиту В.
Показання до застосування вакцини проти гепатиту В
Вакцина проти гепатиту В — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).
Вакцина проти гепатиту В також показана всім дорослим особам віком від 19 до 59 років, які раніше не були вакциновані (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку).
Вакцина проти гепатиту В також показана дорослим особам віком від 60 років і старше, які раніше не були вакциновані і за наявності будь-чого з наступного:
Сексуально активний спосіб життя у людей, які не перебувають у довготривалих, взаємомоногамних стосунках (наприклад, > 1 статевого партнера протягом попередніх 6 місяців)
Необхідність обстеження на предмет інфекції, що передається статевим шляхом, або її лікування
Поточне або нещодавнє застосування незаконних ін'єкційних наркотичних препаратів
Секс між чоловіками
Робота, під час якої працівники можуть контактувати з кров'ю або іншими потенційно інфекційними біологічними рідинами (наприклад, працівники закладів охорони здоров'я, місць позбавлення волі або служб громадського правопорядку)
Термінальна стадія ниркової недостатності (тобто така, яку лікують гемодіалізом)
ВІЛ-інфекція
Хронічне захворювання печінки (наприклад, пацієнти з гепатитом С, цирозом, жировою дистрофією печінки, алкогольною хворобою печінки, аутоімунним гепатитом або рівнем аланінамінотрансферази [АЛТ] чи аспартатамінотрансферази [АСТ] більше ніж у два рази вище верхньої межі норми)
Домашній та/або сексуальний контакт з людьми з позитивним результатом аналізу на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg)
Подорож до ендемічних регіонів
Час, проведений (в якості пацієнтів, ув'язнених або співробітників) у виправних закладах або закладах, які забезпечують лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, проводять діагностику та лікування ВІЛ-інфекції, надають послуги з лікування та профілактики зловживання наркотиками, надають послуги користувачам ін'єкційних наркотичних препаратів або чоловікам, які мають статеві стосунки з чоловіками, або здійснюють догляд за пацієнтами з вадами розвитку або з термінальною стадією ниркової недостатності (включаючи тих, хто отримує тривалий гемодіаліз)
Дорослі віком 60 років і старше без відомих факторів ризику зараження вірусом гепатиту В можуть отримати серію вакцин проти гепатиту В. Будь-яка доросла особа віком 60 років і старше, яка хоче отримати вакцинацію проти гепатиту В, повинна отримати серію вакцини проти гепатиту В. Для людей з діабетом віком 60 років і старше рішення про вакцинацію проти гепатиту В має ґрунтуватися на спільному клінічному прийнятті рішень.
Комбінована вакцина проти гепатиту А / гепатиту В може застосовуватися у людей віком ≥ 18 років, які мають показання до застосування вакцини проти гепатиту А або гепатиту В та які раніше не були вакциновані одним із компонентів вакцини.
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти гепатиту В
Основним протипоказанням до застосування вакцини проти гепатиту В є
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) після попередньої дози вакцини або на пекарські дріжджі чи будь-який компонент вакцини
Основним застереженням при застосуванні вакцини проти гепатиту В є
Середньотяжке або тяжке захворювання з лихоманкою або без неї (вакцинація відкладається до розрішення захворювання)
Доза та введення вакцини проти гепатиту В
Доза вакцин Engerix-B та Recombivax HB становить 0,5 мл в/м до віку 20 років або 1 мл в/м для дорослих (≥ 20 років). Доза вакцини Heplisav-B (HepB-CpG) становить 0,5 мл в/м для дорослих віком ≥ 18 років. Доза вакцини PreHevbrio становить 1,0 мл в/м для дорослих віком ≥ 18 років.
Вакцину зазвичай вводять дітям у серії з 3 доз у віці 0 місяців, від 1 до 2 місяців та від 6 до 18 місяців.
Немовлятам, які не отримали дозу вакцини при народженні, серію необхідно розпочати якомога швидше.
Усі діти, які раніше не були вакциновані вакциною проти гепатиту В, повинні пройти вакцинацію у віці 11 або 12 років. Використовується 3-дозовий графік введення: інтервал між першою та другою дозами становить ≥ 4 тижнів, а третя доза вводиться через 4–6 місяців після другої дози. Однак можна використовувати 2-дозовий графік введення з використанням вакцини Recombivax HB — другу дозу вводять через 4–6 місяців після першої дози.
Дорослим особам віком 19–59 років, які раніше не були вакциновані, слід отримати 2-, 3- або 4-дозові серії. Звичайний графік для дорослих із застосуванням вакцини Engerix-B, PreHevbrio або Recombivax HB — це 3-дозова серія, 2 дози якої розділені інтервалом ≥ 4 тижнів, а третя доза вводиться через 4–6 місяців після другої дози. Вакцина Heplisav-B (HepB-CpG) вводиться у 2 дозах з інтервалом щонайменше 4 тижні і може використовуватися в якості заміни у 3-дозовій серії разом із іншою вакциною проти гепатиту B.
Вакцину Heplisav-B (HepB-CpG) не слід призначати під час вагітності, оскільки дані щодо безпечності її застосування під час вагітності відсутні.
Невакциновані дорослі пацієнти, які отримують лікування гемодіалізом, повинні отримувати вакцину Engerix-B (із використанням дози 2 мл замість нормальної дози для дорослих, що становить 1 мл) за 4-дозовим графіком в моменти часу 0, 1, 2 і 6 місяців, або лікарську форму для діалізу Recombivax HB (1 мл = 40 мкг) у 3-дозовій серії в моменти часу 0, 1, 6 місяців.
Якщо люди не вакциновані або не повністю вакциновані, то для завершення 3-дозової серії вакцинації проти гепатиту В слід ввести пропущені дози. Другу дозу вводять через 1 місяць після першої дози, третю дозу вводять через ≥ 2 місяці після другої дози (і через ≥ 4 місяці після першої дози). Якщо використовується комбінована вакцина проти гепатиту А та гепатиту В, 3 дози вводяться в моменти часу 0, 1 та 6 місяців або 4 дози вводяться у дні 0, 7 та 21–30, після чого через 12 місяців вводиться бустерна доза. Якщо з особою було втрачено зв'язок для подальшого спостереження до завершення серії, серію не потрібно перезапускати.
Побічні ефекти вакцини проти гепатиту В
Серйозні побічні ефекти зустрічаються дуже рідко і включають анафілаксію.
Легкі ефекти включають біль у місці ін'єкції та іноді підвищення температури приблизно до 38 °C.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації проти гепатиту В
ACIP: рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік, включаючи зміни до графіку імунізації дорослих за 2024 рік
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти гепатиту В: інформація для медичних працівників
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): гепатит В: рекомендовані вакцинації