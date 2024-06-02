Інфекції HACEK

Група HACEK (види Haemophilus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae) включає слабовірулентні грамнегативні мікроорганізми, які в основному викликають ендокардит. Лікування полягає у застосуванні антибіотиків.
Група HACEK, до якої входять нерухомі грамнегативні бацили або кокобацили, містить ряд мінімально патогенних, повільно ростучих, примхливих видів. Основною патологією є ендокардит у сприйнятливих людей; до 5% випадків ендокардиту нативного клапану викликані цією групою (1), що робить їх найпоширенішими причинами грамнегативного ендокардиту.
Група HACEK складається з наступних мікроорганізмів:
Види Haemophilus (H. parainfluenza, H. aphrophilus і H. paraphrophilus), які можуть спричиняти респіраторні інфекції або, рідше, ендокардит
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, що зазвичай зустрічається поряд з A. israelii при актиномікозі
Cardiobacterium hominis
Eikenella corrodens, яка зазвичай зустрічається в ранах від укусу людини, при ендокардиті (часто в ін'єкційних наркоманів), абсцесах головного мозку та внутрішніх органів, остеомієліті, респіраторних інфекціях (включаючи емпієми), інфекціях матки, пов'язаних з внутрішньоматковими пристроями, та змішаних інфекціях м'яких тканин
Чутливість до антибіотиків різниться в різних видів, тому лікування слід призначати з урахуванням результатів визначення їх чутливості. Однак зростання резистентності до бета-лактамів призвело до того, що на сьогодні антибіотиками вибору стали цефтріаксон і ампіцилін/сульбактам.
Довідковий матеріал
1. Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association [published correction appears in Circulation. 2015 Oct 27;132(17):e215] [published correction appears in Circulation. 2016 Aug 23;134(8):e113] [published correction appears in Circulation. 2018 Jul 31;138(5):e78-e79]. Circulation. 2015;132(15):1435-1486. doi:10.1161/CIR.0000000000000296