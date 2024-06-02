Інфекції HACEK

Група HACEK (види Haemophilus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae) включає слабовірулентні грамнегативні мікроорганізми, які в основному викликають ендокардит. Лікування полягає у застосуванні антибіотиків.

Група HACEK, до якої входять нерухомі грамнегативні бацили або кокобацили, містить ряд мінімально патогенних, повільно ростучих, примхливих видів. Основною патологією є ендокардит у сприйнятливих людей; до 5% випадків ендокардиту нативного клапану викликані цією групою (1), що робить їх найпоширенішими причинами грамнегативного ендокардиту.

Група HACEK складається з наступних мікроорганізмів:

Види Haemophilus ( H. parainfluenza , H. aphrophilus і H. paraphrophilus ), які можуть спричиняти респіраторні інфекції або, рідше, ендокардит

Aggregatibacter actinomycetemcomitans , що зазвичай зустрічається поряд з A. israelii при актиномікозі

Cardiobacterium hominis

Eikenella corrodens , яка зазвичай зустрічається в ранах від укусу людини, при ендокардиті (часто в ін'єкційних наркоманів), абсцесах головного мозку та внутрішніх органів, остеомієліті, респіраторних інфекціях (включаючи емпієми), інфекціях матки, пов'язаних з внутрішньоматковими пристроями, та змішаних інфекціях м'яких тканин

Kingella kingae

Чутливість до антибіотиків різниться в різних видів, тому лікування слід призначати з урахуванням результатів визначення їх чутливості. Однак зростання резистентності до бета-лактамів призвело до того, що на сьогодні антибіотиками вибору стали цефтріаксон і ампіцилін/сульбактам.