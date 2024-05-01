Хінупристин і дальфопристин є стрептограміновими антибіотиками, які, як і макроліди та лінкозаміди, пригнічують синтез бактеріальних білків.
Дальфопристин/дінупристин (dalfopristin/quinupristin, D/Q) застосовують разом у фіксованій комбінації 30/70. Така комбінація має синергічну бактерицидну активність проти таких мікроорганізмів:
Стрептококи та стафілококи, у тому числі штами, резистентні до інших класів антибіотиків
Деякі грамнегативні анаеробні бацили
Види Peptostreptococcus
Атипові патогенні мікроорганізми дихальних шляхів (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila)
D/Q пригнічує Enterococcus faecium, у тому числі ванкоміцин-резистентні штами. Enterococcus faecalis є резистентним до цих лікарських засобів.
D/Q вводять через центральний в/в катетер, оскільки в разі введення D/Q через периферійну вену часто виникає флебіт. У до 30 % пацієнтів виникають виражені міалгії. D/Q може викликати гіпербілірубінемію.
Зниження дози необхідне в разі печінкової недостатності тяжкого ступеня, але не потрібне при нирковій недостатності.
Попередження щодо безпеки застосування хінупристину та дальфопристину
D/Q може пригнічувати метаболізм лікарських препаратів, які метаболізуються системою ізоферментів цитохрому P-450 (CYP450) 3A4.