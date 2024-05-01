Хінупристин і дальфопристин є стрептограміновими антибіотиками, які, як і макроліди та лінкозаміди, пригнічують синтез бактеріальних білків.

Дальфопристин/дінупристин (dalfopristin/quinupristin, D/Q) застосовують разом у фіксованій комбінації 30/70. Така комбінація має синергічну бактерицидну активність проти таких мікроорганізмів:

D/Q пригнічує Enterococcus faecium, у тому числі ванкоміцин-резистентні штами. Enterococcus faecalis є резистентним до цих лікарських засобів.

D/Q вводять через центральний в/в катетер, оскільки в разі введення D/Q через периферійну вену часто виникає флебіт. У до 30 % пацієнтів виникають виражені міалгії. D/Q може викликати гіпербілірубінемію.

Зниження дози необхідне в разі печінкової недостатності тяжкого ступеня, але не потрібне при нирковій недостатності.