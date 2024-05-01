skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Хінупристин і дальфопристин

ЗаBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Переглянуто/перевірено трав. 2024

Хінупристин і дальфопристин є стрептограміновими антибіотиками, які, як і макроліди та лінкозаміди, пригнічують синтез бактеріальних білків.

Дальфопристин/дінупристин (dalfopristin/quinupristin, D/Q) застосовують разом у фіксованій комбінації 30/70. Така комбінація має синергічну бактерицидну активність проти таких мікроорганізмів:

D/Q пригнічує Enterococcus faecium, у тому числі ванкоміцин-резистентні штами. Enterococcus faecalis є резистентним до цих лікарських засобів.

D/Q вводять через центральний в/в катетер, оскільки в разі введення D/Q через периферійну вену часто виникає флебіт. У до 30 % пацієнтів виникають виражені міалгії. D/Q може викликати гіпербілірубінемію.

Зниження дози необхідне в разі печінкової недостатності тяжкого ступеня, але не потрібне при нирковій недостатності.

Попередження щодо безпеки застосування хінупристину та дальфопристину

D/Q може пригнічувати метаболізм лікарських препаратів, які метаболізуються системою ізоферментів цитохрому P-450 (CYP450) 3A4.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.