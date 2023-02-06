Як видаляти стороннє тіло з ока

Найпоширенішими ушкодженнями кон'юнктиви та рогівки є сторонні тіла та абразії (подряпини). Методи видалення стороннього тіла відрізняються залежно від типу стороннього тіла:
Поверхневі сторонні тіла видаляють за допомогою промивання та зволоженого аплікатора з бавовняним наконечником.
Устромлені сторонні тіла необхідно видаляти кінчиком стерильної голки-ножа (інструмент, призначений для видалення сторонніх тіл з ока) або голки калібру 25 або 27, зазвичай під контролем щілинної лампи.
Внутрішньоочні сторонні тіла або будь-які проникаючі травми лікує офтальмолог хірургічно.
Показання до видалення стороннього тіла з ока
Підозра на стороннє тіло в оці
Протипоказання до видалення стороннього тіла з ока
Абсолютні протипоказання
Немає
Відносні протипоказання
Виявлення або підозра на внутрішньоочне стороннє тіло або іншу проникаючу травму, що потребує негайної консультації офтальмолога
Неконтактний пацієнт
Під час видалення стороннього тіла пацієнт повинен могти дивитися, не рухаючи оком. Пацієнтам, з якими неможливо контактувати (наприклад, дітям раннього віку, дорослим, які перебувають у стані інтоксикації), слід призначити консультацію офтальмолога.
Ускладнення видалення стороннього тіла з ока
Дуже рідко перфорація, ризик ендофтальміту
Обладнання для видалення стороннього тіла з ока
Щілинна лампа з кобальтовим синім фільтром (бажано) або бінокулярна лінза (лупа) з лампою Вуда
Місцевий анестетик (наприклад, 0,5 % очні краплі з пропаракаїном)
Смужки з флуоресцеїном
Стерильні аплікатори з бавовняним наконечником
Голка-ніж або голка калібру 25 чи 27, прикріплена до туберкулінового шприца
Низькошвидкісний роторний бор
Стерильний фізіологічний розчин і шприц об’ємом 10–20 мл
Додаткові міркування щодо видалення стороннього тіла з ока
Якщо в будь-який час виникає підозра на наявність внутрішньоочного стороннього тіла або іншу проникаючу травму, припиніть процедуру та уникайте подальшого натискання на очне яблуко. Забезпечте захист очного яблука за допомогою жорсткого щитка (що прилягає до кісткового краю очної ямки або виходить за його межі), призначте системні антибіотики (наприклад, емпіричний цефазолін і гентаміцин) і протиблювотний засіб, а також негайно закличте на консультацію офтальмолога для оцінювання та лікування.
Розташування пацієнта для видалення стороннього тіла з ока
Посадіть пацієнта біля щілинної лампи та сядьте навпроти пацієнта під час процедури видалення.
Зафіксуйте голову пацієнта (наприклад, переконайтеся, що вона надійно притиснута до планки для лоба та підставки для підборіддя щілинної лампи). Підтримувати пацієнта в правильному положенні може допомогти асистент.
Тримайте робочу руку притисненою до кістки на обличчі пацієнта (наприклад, до виличної дуги або носового містка) так, щоб, якщо пацієнт рухається, ця рука переміщалася разом із ним.
Покроковий опис видалення стороннього тіла з ока
Перед процедурою проведіть обстеження очей без застосування місцевого анестетика, якщо рівень дискомфорту пацієнта дає змогу це зробити. Використовуючи ліхтарик, огляньте око ззовні на предмет дефляції очного яблука або передньої камери. Перевірте гостроту зору, рухи очима та розмір і форму зіниць, а також зіничні рефлекси. Якщо видно ознаки перфорації, перервіть процедуру та негайно закличте на консультацію офтальмолога (див. розділ Додаткові міркування вище).
Якщо перед обстеженням до проведення процедури місцевий анестетик не застосовувався, попросіть пацієнта подивитися вгору, а потім помістіть краплю місцевого анестетика для ока в ділянку нижнього склепіння ураженого ока. Попросіть пацієнта тримати око зажмуреним приблизно одну хвилину, щоб утримати лікарський засіб.
Посадіть пацієнта біля щілинної лампи.
Нанесіть флуоресцеїн і огляньте око на наявність ознаки Зайделя (порушення поверхні флуоресцеїну внаслідок витікання темного струменя водянистої вологи через перфорацію рогівки або білкової оболонки ока). За наявності ознаки Зайделя перервіть процедуру та негайно закличте на консультацію офтальмолога.
Огляньте око на наявність стороннього тіла. Відтягніть повіки, помістивши великий палець кисті безпосередньо під нижню повіку, а вказівний палець дещо вище верхньої повіки, а потім розведіть великий і вказівний пальці. Огляньте всю кон’юнктиву та рогівку. Попросіть пацієнта дивитися вниз, коли оглядатимете верхнє склепіння, і дивитися вгору під час огляду нижнього склепіння. Змінюйте ширину та кут променя світла щілинної лампи, щоб оглянути стороннє тіло рогівки та виміряти глибину його розміщення. Виконайте вивертання та подвійне вивертання верхньої повіки. Спочатку обережно притисніть верхню частину верхньої повіки аплікатором з бавовняним наконечником. Потім підніміть край верхньої повіки та загніть її назад у напрямку до лоба пацієнта. Після цього виконайте подвійне вивертання, натискаючи аплікатором у каудальному напрямку, доки не побачите верхнє склепіння.
Якщо сторонніх тіл або абразій рогівки не помітно або якщо видно лише просту абразію рогівки, протріть верхнє та нижнє склепіння зволоженим аплікатором із бавовняним наконечником, а потім промийте око, як описано в розділі Промивання ока та вивертання повіки. Якщо в анамнезі не було впливу хімічних речовин, може бути достатньо промити око декількома унціями (1 унція = 29,56 мл) фізіологічного розчину.
Видалення поверхневих сторонніх тіл
Щоб видалити поверхневе стороннє тіло з кон’юнктиви або рогівки, спочатку обережно промийте цю ділянку (наприклад, стерильним фізіологічним розчином у шприці), щоб зволожити її та, можливо, вимити стороннє тіло. Не спрямовуйте іригаційний струмінь безпосередньо на стороннє тіло.
Використовуйте зволожений аплікатор із бавовняним наконечником, щоб обертальними рухами обережно підняти поверхневе стороннє тіло з поверхні.
Торкаючись рогівки зволоженим аплікатором із бавовняним наконечником, робіть делікатні й обмежені рухи, щоб запобігти пошкодженню епітелію.
Видалення занурених сторонніх тіл
Видаляйте встромлене стороннє тіло за допомогою голки-ножа, низькошвидкісного роторного бора або голки калібру 25 або 27, прикріпленої до невеликого (наприклад, туберкулінового) шприца, відповідно до своїх уподобань.
Тримайте ці інструменти так, як би тримали олівець.
Попросіть пацієнта дивитися на предмет прямо вперед.
Завжди наближайтеся до стороннього тіла рогівки від периферії рогівки (тобто ніколи не перетинайте поле зору пацієнта інструментом для видалення) та використовуйте домінантну руку. Наближення відбувається в 2 етапи.
По-перше, не використовуючи збільшення, розташуйте робочу руку (ульнарний край) на обличчі пацієнта (на виличній дузі або області носового містка) та пересувайте інструмент для видалення в місце біля периферійного краю рогівки.
Далі, під збільшенням, утримуючи інструмент для видалення по дотичній до поверхні рогівки, повільно й обережно наблизьтеся до стороннього предмета, просуваючись всередину від периферійного краю рогівки.
Тримайте голку-ніж або просту голку скосом вгору, а потім її кінчиком підхопіть або витягніть сторонній предмет із рогівки. Можливо, щоб повністю видалити стороннє тіло, доведеться повторити таку процедуру кілька разів. Цим методом також можна видаляти деякі поверхневі кільця іржі. Якщо стороннє тіло змістилося, але залишається на поверхні ока, спробуйте виконати промивання, щоб вимити його, або скористайтеся одним із тих самих інструментів для видалення, які використовуються для видалення стороннього тіла.
Деякі лікарі, які не є офтальмологами, уникають використання роторного бора. Бор зазвичай рекомендують для видалення кілець іржі, але його також можна використовувати для видалення встромленого стороннього тіла рогівки. Обережно і короткочасно притисніть роторний бор до стороннього тіла. Потім відтягніть і оцініть, скільки було видалено. Повторюйте ці дії доти, доки не видалите стороннє тіло (або кільце іржі). Завжди порівнюйте вилучену кількість речовини з розміром дефекту рогівки, що створює бор. Бор спричиняє більший дефект, ніж голка-ніж чи проста голка. Інколи корисно змінювати напрямок бора (змінюючи напрямок його обертання на протилежний). Вам не потрібно видаляти кільця іржі, це може зробити офтальмолог під час візиту в рамках 24-годинного подальшого спостереження.
Після процедури видалення стороннього тіла з ока
Після процедури перевірте гостроту зору.
Закапайте флуоресцеїн та переконайтеся, що й далі (після процедури) відсутня перфорація (тобто відсутня ознака Зайделя).
Призначте мазь або краплі з антибіотиком для місцевого застосування (наприклад, 0,3 % мазь або краплі з ципрофлоксацином 4 рази на добу протягом 5–7 днів).
Не призначайте місцеві кортикостероїди.
Не призначайте місцевий анестетик.
Не накладайте на око пов’язку.
Організуйте 24-годинне подальше офтальмологічне спостереження або, якщо це неможливо, порекомендуйте пацієнтові звернутися по невідкладну допомогу, якщо симптоми повністю не зникнуть протягом 24 годин.
Попередження та поширені помилки під час видалення стороннього тіла з ока
Не використовуйте ватну паличку для видалення встромленого стороннього тіла рогівки. Така ватна паличка може пошкодити великі ділянки епітелію рогівки.
Не використовуйте склеральну лінзу для промивання. Вона може ще більше встромити стороннє тіло в рогівку.
Ризик перфорації рогівки голкою є низьким, якщо доступ відбувається по дотичній і рука зафіксована на обличчі
Поради та підказки щодо видалення стороннього тіла з ока
Переходьте від найменш інвазивного до більш інвазивного методу; часто стороннє тіло можна вимити під час промивання.