Як видаляти стороннє тіло з ока

Видаляйте встромлене стороннє тіло за допомогою голки-ножа, низькошвидкісного роторного бора або голки калібру 25 або 27, прикріпленої до невеликого (наприклад, туберкулінового) шприца, відповідно до своїх уподобань.

Тримайте ці інструменти так, як би тримали олівець.

Попросіть пацієнта дивитися на предмет прямо вперед.

Завжди наближайтеся до стороннього тіла рогівки від периферії рогівки (тобто ніколи не перетинайте поле зору пацієнта інструментом для видалення) та використовуйте домінантну руку. Наближення відбувається в 2 етапи.

По-перше, не використовуючи збільшення, розташуйте робочу руку (ульнарний край) на обличчі пацієнта (на виличній дузі або області носового містка) та пересувайте інструмент для видалення в місце біля периферійного краю рогівки.

Далі, під збільшенням, утримуючи інструмент для видалення по дотичній до поверхні рогівки, повільно й обережно наблизьтеся до стороннього предмета, просуваючись всередину від периферійного краю рогівки.

Тримайте голку-ніж або просту голку скосом вгору, а потім її кінчиком підхопіть або витягніть сторонній предмет із рогівки. Можливо, щоб повністю видалити стороннє тіло, доведеться повторити таку процедуру кілька разів. Цим методом також можна видаляти деякі поверхневі кільця іржі. Якщо стороннє тіло змістилося, але залишається на поверхні ока, спробуйте виконати промивання, щоб вимити його, або скористайтеся одним із тих самих інструментів для видалення, які використовуються для видалення стороннього тіла.