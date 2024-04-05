Інші типи дихальної недостатності

Дихальна недостатність може виникати в периоперативному періоді або бути результатом гіпоперфузії.

Периопераційна дихальна недостатність зазвичай спричинена ателектазом (колапсом легеневої тканини з втратою об’єму). (Див. також Загальні відомості про штучну вентиляцію легень).

Ефективні засоби запобігання або лікування ателектазу включають:

Заохочувальна спірометрія

Забезпечення адекватної аналгезії при розрізах грудної клітки та живота

Вертикальне положення

Рання мобілізація

Ателектаз, спричинений здуттям живота, слід зменшити відповідно до причини (наприклад, назогастральне всмоктування через надмірну кількість внутрішньопросвітного повітря, парацентез для видалення напруженого асциту).

Гіпоперфузія, незалежно від причини, може призвести до дихальної недостатності через неадекватну доставку кисню до дихальних м'язів в поєднанні з надлишковим навантаженням на дихальні м'язи (наприклад, при ацидозі, сепсисі). Штучна вентиляція легень корисна для перенаправлення потоку крові з перевантажених дихальних м'язів до життєво-важливих органів, таких як головний мозок, нирки та кишечник.