Usonji ni nini?

Usonji ni nini?

Usonji ni tatizo la ubongo ambalo linaathiri jinsi watu wanavyoingiliana na watu wengine na kuwasiliana.

Watu wenye utonji wanapata shida ya kuzungumza na kuhusiana na watu wengine. Pia wana tabia zisizo za kawaida. Neno usonji linarejelea wigo wote (spektra) wa matatizo yanayohusiana. Kwa hivyo madaktari wanayaita haya ugonjwa wa spektra wa usonji.