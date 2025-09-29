PreviousNext
Anemia ya Upungufu wa Madini ya Chuma
Iron deficiency anemia results from low or depleted stores of iron, which is needed to produce red blood cells. Excessive bleeding is the most common cause. People may be weak, short of breath...
Kile Ambacho Kila Mgonjwa Anapaswa Kujua Kuhusu Maambukizi ya Sinasitisi na Sinasi
Baada ya siku kadhaa za kuumwa mafua, kile unachotaka tu ni kujisikia vizuri na kurejea katika hali ya kawaida. Lakini si kila mara jambo hilo hutokea. Wakati mwingine kubanwa na mafua na pua...
Kinga na Uchunguzi wa Saratani ya Shingo ya Kizazi
Cervical cancer develops in the cervix (the lower part of the uterus). Most cervical cancers are caused by human papillomavirus (HPV) infection . Having regular cervical cancer screening tests...
Maelezo kuhusu Saratani
Mivunjiko ya Shinikizo ya Mguu