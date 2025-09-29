ruka kwa maudhui makuu

Anemia ya Upungufu wa Madini ya Chuma

Gloria F. Gerber
MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology;
Iron deficiency anemia results from low or depleted stores of iron, which is needed to produce red blood cells. Excessive bleeding is the most common cause. People may be weak, short of breath...
Kile Ambacho Kila Mgonjwa Anapaswa Kujua Kuhusu Maambukizi ya Sinasitisi na Sinasi

Baada ya siku kadhaa za kuumwa mafua, kile unachotaka tu ni kujisikia vizuri na kurejea katika hali ya kawaida. Lakini si kila mara jambo hilo hutokea. Wakati mwingine kubanwa na mafua na pua...
Kinga na Uchunguzi wa Saratani ya Shingo ya Kizazi

Pedro T. Ramirez
MD, Houston Methodist Hospital;
Gloria Salvo
MD, MD Anderson Cancer Center;
Cervical cancer develops in the cervix (the lower part of the uterus). Most cervical cancers are caused by human papillomavirus (HPV) infection . Having regular cervical cancer screening tests...
Maelezo kuhusu Saratani

Mivunjiko ya Shinikizo ya Mguu

  • Stress fractures of the bones of the foot are sometimes called march fractures because they commonly occur among newly recruited soldiers who have recently started marching long distances.

