Baadhi ya Dawa Zinazotumika Kutibu Kifua Kikuu

Dawa

Njia

Athari Mbaya

Dawa za mstari wa kwanza*

Isoniazid

Kupitia mdomo

Jeraha la ini (homa ya ini) katika mtu 1 kati ya 1,000, na kusababisha uchovu, kupoteza hamu ya kula, kichefuchefu, kutapika, na homa ya manjano

Wakati mwingine ganzi kwenye mikono na miguu (neuropathy ya neva za pembeni)

Rifampin (na dawa zinazohusiana na rifabutin na rifapentine)

Kupitia mdomo

Jeraha la ini, hasa wakati rifampin inapochanganywa na isoniazidi (lakini madhara hupotea watu wanapoacha kutumia dawa hiyo)

Kubadilika rangi ya mkojo, machozi, na jasho kuwa rangi wa wekundu wa machungwa

Figo kushindwa kufanya kazi

Kwa nadra kiwango cha chini cha seli nyeupe za damu au chembe chembe za damu

Pyrazinamide

Kupitia mdomo

Jeraha la ini (homa ya ini), usumbufu wa mmeng'enyo wa chakula, na wakati mwingine maimivu na uvimbe kwenye maungio (gauti)

Ethambutol

Kupitia mdomo

Wakati mwingine uoni hafifu na kupungua kwa utambuzi wa rangi (kwa sababu dawa huathiri neva ya macho)

Moxifloxacin

Kupitia mdomo

Kuvimba au kupasuka kwa kano

Mshtuko wa neva, kutetemeka na vifafa

Kuharisha kunakohusishwa na dawa za kuua bakteria na kuvimba kwa utumbo mpana (kolaitisi)

Dawa za mstari wa pili†

Aminoglycoside, kama vile streptomycin, amikacin, na kanamycin

Kwa kudungwa sindano kwenye misuli

Jeraha la figo, kizunguzungu, kupoteza uwezo wa kusikia (kutokana na kuharibika kwa neva za sikio la ndani), upele, na homa

Fluoroquinoloni, kama vile levofloxacin

Kupitia mdomo

Kuvimba au kupasuka kwa kano

Mshtuko wa neva, kutetemeka na vifafa

Kuharisha kunakohusishwa na dawa za kuua bakteria na kuvimba kwa utumbo mpana (kolaitisi)

Capreomycin

Kwa kudungwa sindano kwenye misuli

Madhara yanayofanana na yale ya aminoglycosides (lakini capreomycin mara nyingi huhimiliwa vyema ikiwa matibabu yanahitajika kwa muda mrefu)

* Dawa za mstari wa kwanza kwa kawaida huwa chaguo la kwanza kwa ajili ya matibabu.

† Dawa za mstari wa pili kwa kawaida hutumika wakati bakteria wanaosababisha kifua kikuu wameanza kuwa sugu dhidi ya dawa za mstari wa kwanza au wakati watu hawawezi kuvumilia mojawapo ya dawa za mstari wa kwanza.

