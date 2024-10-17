Baadhi ya Dawa Zinazotumika Kutibu Kifua Kikuu
Dawa
Njia
Athari Mbaya
Dawa za mstari wa kwanza*
Isoniazid
Kupitia mdomo
Jeraha la ini (homa ya ini) katika mtu 1 kati ya 1,000, na kusababisha uchovu, kupoteza hamu ya kula, kichefuchefu, kutapika, na homa ya manjano
Wakati mwingine ganzi kwenye mikono na miguu (neuropathy ya neva za pembeni)
Rifampin (na dawa zinazohusiana na rifabutin na rifapentine)
Kupitia mdomo
Jeraha la ini, hasa wakati rifampin inapochanganywa na isoniazidi (lakini madhara hupotea watu wanapoacha kutumia dawa hiyo)
Kubadilika rangi ya mkojo, machozi, na jasho kuwa rangi wa wekundu wa machungwa
Kwa nadra kiwango cha chini cha seli nyeupe za damu au chembe chembe za damu
Pyrazinamide
Kupitia mdomo
Jeraha la ini (homa ya ini), usumbufu wa mmeng'enyo wa chakula, na wakati mwingine maimivu na uvimbe kwenye maungio (gauti)
Ethambutol
Kupitia mdomo
Wakati mwingine uoni hafifu na kupungua kwa utambuzi wa rangi (kwa sababu dawa huathiri neva ya macho)
Moxifloxacin
Kupitia mdomo
Kuvimba au kupasuka kwa kano
Mshtuko wa neva, kutetemeka na vifafa
Kuharisha kunakohusishwa na dawa za kuua bakteria na kuvimba kwa utumbo mpana (kolaitisi)
Dawa za mstari wa pili†
Aminoglycoside, kama vile streptomycin, amikacin, na kanamycin
Kwa kudungwa sindano kwenye misuli
Jeraha la figo, kizunguzungu, kupoteza uwezo wa kusikia (kutokana na kuharibika kwa neva za sikio la ndani), upele, na homa
Fluoroquinoloni, kama vile levofloxacin
Kupitia mdomo
Kuvimba au kupasuka kwa kano
Mshtuko wa neva, kutetemeka na vifafa
Kuharisha kunakohusishwa na dawa za kuua bakteria na kuvimba kwa utumbo mpana (kolaitisi)
Capreomycin
Kwa kudungwa sindano kwenye misuli
Madhara yanayofanana na yale ya aminoglycosides (lakini capreomycin mara nyingi huhimiliwa vyema ikiwa matibabu yanahitajika kwa muda mrefu)
* Dawa za mstari wa kwanza kwa kawaida huwa chaguo la kwanza kwa ajili ya matibabu.
† Dawa za mstari wa pili kwa kawaida hutumika wakati bakteria wanaosababisha kifua kikuu wameanza kuwa sugu dhidi ya dawa za mstari wa kwanza au wakati watu hawawezi kuvumilia mojawapo ya dawa za mstari wa kwanza.