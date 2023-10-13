1. Сядьте на стул.

2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы верхняя часть травмированной стопы находилась на полу с пальцами ног, направленными назад.

3. Медленно наклоняйтесь на стуле вперед и прижимайте стопу вниз до тех пор, пока не почувствуете растяжение верхней части стопы и лодыжки.

4. Держите растяжку в течение 30 секунд.

5. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.

6. Специальные инструкции