1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену.

2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед.

3. Поставьте пятки на пол и медленно сгибайте оба колена, чтобы почувствовать растяжение вдоль икры задней ноги.

4. Держите растяжку в течение 30 секунд.