Центральная нервная система состоит из нервных клеток, или нейронов, головного и спинного мозга. Жировой материал под названием миелин окружает большинство нервов в организме. Миелин позволяет нервам быстрее и эффективнее отправлять четкие электрические импульсы вдоль нейронов.

Рассеянный склероз (РС) представляет собой аутоиммунное заболевание; это означает, что иммунная система организма атакует собственные ткани. Эта аутоиммунная реакция приводит к воспалению защитной миелиновой оболочки и в конечном итоге к разрушению разных участков центральной нервной системы. Такое разрушение миелиновой оболочки называется демиелинизацией. Этот деструктивный процесс нарушает эффективность передачи нервных сигналов нейронами. Сигналы замедляются, искажаются или блокируются, что приводит к развитию симптомов рассеянного склероза.

Симптомы РС варьируются и зависят от места повреждения миелиновой оболочки. Распространенными симптомами являются потеря координации мышц, нарушение зрения, онемение или покалывание в руках или ногах, усталость и недержание.