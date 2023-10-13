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Рассеянный склероз

Центральная нервная система состоит из нервных клеток, или нейронов, головного и спинного мозга. Жировой материал под названием миелин окружает большинство нервов в организме. Миелин позволяет нервам быстрее и эффективнее отправлять четкие электрические импульсы вдоль нейронов.

Рассеянный склероз (РС) представляет собой аутоиммунное заболевание; это означает, что иммунная система организма атакует собственные ткани. Эта аутоиммунная реакция приводит к воспалению защитной миелиновой оболочки и в конечном итоге к разрушению разных участков центральной нервной системы. Такое разрушение миелиновой оболочки называется демиелинизацией. Этот деструктивный процесс нарушает эффективность передачи нервных сигналов нейронами. Сигналы замедляются, искажаются или блокируются, что приводит к развитию симптомов рассеянного склероза.

Симптомы РС варьируются и зависят от места повреждения миелиновой оболочки. Распространенными симптомами являются потеря координации мышц, нарушение зрения, онемение или покалывание в руках или ногах, усталость и недержание.

Диагностика этого заболевания может быть затруднительной, поскольку симптомы, которые могут длиться от нескольких дней до месяцев, появляются и исчезают без каких-либо закономерностей.

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