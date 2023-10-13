Что влияет на сексуальную функцию у женщин?
Тип
Фактор
Психологические факторы
Насилие (эмоциональное, физическое или сексуальное) в детстве или в подростковом возрасте
тревожность.
Депрессия
Страх интимных отношений
Страх утратить контроль
Страх потерять партнера
Высокие ожидания в отношении себя
Заниженная самооценка
Беспокойство о неспособности испытывать оргазм или о сексуальных способностях партнера
Беспокойство о нежелательных последствиях секса (например, нежелательной беременности или инфекциях, передающихся половым путем)
Ситуативные факторы
Низкая сексуальная самооценка, которая может быть следствием негативного представления о своем теле, недержания мочи, проблем с фертильностью, хирургическим удалением молочной железы, матки или другой части тела, связанной с сексуальной функцией
Культурное наследие, которое ограничивает сексуальное выражение или активность
Отвлекающие факторы или эмоциональный стресс
Проблемы в отношениях
Обстановка, которая не способствует сексуальной активности
Физические факторы
Патологии половых органов (например, врожденные пороки, рубцы после хирургического вмешательства или лучевой терапии)
Грудное вскармливание
Изменения кожи вокруг отверстия влагалища (например, склеротический атрофический лишай)
Клиторэктомия (женское обрезание)
Мочеполовой синдром менопаузы (изменения во влагалище и мочевыводящих путях, которые могут возникать в менопаузе, включая истончение тканей влагалища и непреодолимую потребность в мочеиспускании)
Повышенное артериальное давление
Инфекционные заболевания половых органов (например, генитальный герпес) или влагалищные инфекции
Утомляемость
Гиперпролактинемия (высокий уровень пролактина – гормона, вырабатываемого гипофизом)
Повреждение нервов (например, в результате сахарного диабета, рассеянного склероза, периферической нейропатииили нарушений со стороны спинного мозга)
Пролапс тазовых органов (выпадение органа малого таза, например, влагалища или матки)
Физическая инвалидность
Слабое здоровье
Преждевременная менопауза (недостаточность яичников)
инфекции, передающиеся половым путем;
Некоторые заболевания головного и спинного мозга, например, рассеянный склероз
Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ (когда человек продолжает использовать вещество, несмотря на проблемы, вызванные его использованием)
Хирургическое удаление обоих яичников у женщин в пременопаузе
Лекарственные препараты и другие вещества
Алкоголь
Определенные антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Антигистаминные препараты
Бета-блокаторы (используются для лечения повышенного артериального давления или заболеваний сердца) и другие лекарственные препараты, используемые для лечения повышенного артериального давления
Агонисты гонадотропин-высвобождающего гормона (используемые для лечения бесплодия)