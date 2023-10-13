Частые причины и характеристики эректильной дисфункции
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Нарушения со стороны кровеносных сосудов
Нарушение проходимости артерий (заболевание периферических сосудов)
Перемежающаяся хромота (ощущение ноющей или острой боли, спазмы мышц или усталость мышц ног, возникающие регулярно и предсказуемо во время физической активности, но быстро облегчающиеся в состоянии покоя)
Распространенные факторы риска (например, повышенное артериальное давление, диабет или ненормальный уровень холестерина и липидов в крови)
Сравнение артериального давления, измеренного одновременно на лодыжке и на руке (так называемый лодыжечно-брахиальный индекс)
Проверка на наличие факторов риска (например, повышенный уровень глюкозы [сахара] и липидов в крови)
Измерение кровотока в артериях полового члена с помощью ультразвука
Нежелательное вытекание крови по венам (половой член не способен задерживать кровь в тканях во время эрекции, как это происходит в норме)
Эрекция возникает, но не поддерживается
Ультразвуковое исследование кровеносных сосудов полового члена
Нарушения со стороны нервной системы
Повреждение нервов, вызванное диабетом (диабетическая нейропатия)
Выявленный диабет
Иногда наблюдается онемение, жжение или другие болезненные ощущения в стопах
Иногда наблюдается недержание мочи
Обследование врачом
Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса
Ощущение слабости или онемения в различных частях тела, возникающее периодически и в различные моменты времени
МРТ головного и спинного мозга
Иногда проводится спинномозговая (люмбальная) пункция и анализы спинномозговой жидкости
Повреждение нервов во время операции на органах таза или при лучевой терапии
Известные хирургические операции (например, радикальная простатэктомия) или лучевая терапия
Только обследование врачом
Заболевания спинного мозга (например, вызванные травмой или опухолью)
Онемение в области между половым членом и анальным отверстием
Обычно наблюдаются дополнительные симптомы повреждения спинного мозга (например, онемение или слабость в ногах, а также недержание мочи)
МРТ позвоночника
Длительное сдавливание нервов в ягодицах и области гениталий (так называемой «области для седла»), например при езде на велосипеде или лошади
Обычно наблюдается у спортсменов, участвующих в соревнованиях и преодолевающих большие расстояния на велосипеде
Симптомы обычно возникают вскоре после езды на велосипеде
Только обследование врачом
Простатит (воспаление предстательной железы)
Боль в области таза или в паховой области, а также возникновение беспокоящих симптомов со стороны мочевыводящей системы, таких как боль, жжение, кровь в моче, потребность в частом мочеиспускании или затрудненное начало мочеиспускания
Анализ мочи
инсульт;
Перенесенный в прошлом инсульт
Только обследование врачом
Гормональные нарушения
Гипогонадизм (дефицит тестостерона)
Утрата полового влечения, нарушения сна, а также депрессия или колебания настроения
Со временем наблюдается уменьшение размеров мышц и яичек, снижение прочности костей и изменение волосяного покрова
Со временем увеличивается объем жировой ткани в теле и размер молочных желез
Измерение уровня тестостерона в крови
Округлое лицо, увеличение объема жировой ткани в туловище, красно-фиолетовые полосы растяжения (стрии) на животе, повышенное артериальное давление, а также колебания настроения
Измерение уровня кортизола в моче
иногда анализы крови.
Тяжелый гипертиреоз (избыток гормона щитовидной железы)
Двигательное беспокойство, повышенная частота сердечных сокращений и повышенное артериальное давление, тремор, потеря массы тела и неспособность переносить жару
Измерение уровня гормона щитовидной железы в крови
Тяжелый гипотиреоз (дефицит гормона щитовидной железы)
Вялость, пониженная частота сердечных сокращений и пониженное артериальное давление, уплотнение кожи, снижение аппетита, прирост массы тела и неспособность переносить холод
Измерение уровня гормона щитовидной железы в крови
Структурные нарушения
Болезнь Пейрони (образование рубцовой ткани в структурах полового члена, отвечающих за эрекцию)
Образование плотной ткани в половом члене
Часто наблюдается сильное искривление полового члена во время эрекции
Часто наблюдается боль во время полового акта
Только обследование врачом
Обычно ультразвуковое исследование полового члена для выявления рубцовой ткани
Гипоспадии (врожденный дефект)
Отверстие мочеиспускательного канала открывается на нижней поверхности полового члена
Только обследование врачом
Микрофаллия (врожденный дефект)
Необычно маленький размер полового члена
Только обследование врачом
Психологические нарушения
Грусть, ощущение беспомощности, ощущение безнадежности, потеря аппетита и проблемы со сном
Только обследование врачом
Страх перед возможной неудачей или стресс
Полная эрекция во время сна или при мастурбации
Опасения относительно качественного выполнения полового акта
Возникновение ЭД только в отношении определенных партнерш или в определенных ситуациях
Только обследование врачом
Иное
Лекарственные препараты (см. таблицу Некоторые часто применяемые лекарственные препараты, способные вызвать эректильную дисфункцию)
Прием в прошлом лекарственных препаратов, способных вызвать ЭД
Только обследование врачом
Гипоксемия (хронический дефицит кислорода в крови)
Обычно наблюдается хроническое заболевание легких (например, хроническое обструктивное заболевание легких)
Пульсоксиметрия (измерение уровня кислорода в крови)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Обычно проводится измерение уровня тестостерона. Если уровень понижен, то врач проводит измерение уровней других гормонов.
ЭД — эректильная дисфункция; МРТ — магнитно-резонансная томография.