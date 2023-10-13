Тетрациклины
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Доксициклин
Эравациклин
Миноциклин
Омадациклин
Тетрациклин
Кожные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)
Расстройство желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, диарея
Грибковая инфекция, вызванная дрожжевыми грибками Candida
Чувствительность к солнечному свету
Аллергические реакции, включая сыпь, анафилаксию и ангионевротический отек