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Тетрациклины

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Доксициклин

Эравациклин

Миноциклин

Омадациклин

Тетрациклин

Угревая сыпь

сифилис;

Хламидийные инфекции

Болезнь Лайма

Микоплазменные инфекции

Риккетсиозные инфекции

Кожные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)

Расстройство желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, диарея

Грибковая инфекция, вызванная дрожжевыми грибками Candida

Чувствительность к солнечному свету

Аллергические реакции, включая сыпь, анафилаксию и ангионевротический отек

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