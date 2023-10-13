Причины расстройств координации
Виды
Примеры
Расстройства, которые поражают мозжечок
Врожденные дефекты мозжечка
Кровотечение (кровоизлияние) в мозжечке
Опухоли в мозжечке, особенно у детей
Травмы головы (повторяющиеся)
Инсульты, поражающие мозжечок
Наследственные заболевания:
Другие расстройства
Тепловой удар или очень высокая температура тела
Лекарственные препараты и токсичные вещества
Употребление алкоголя (длительное и чрезмерное)
Противосудорожные препараты, такие как фенитоин, особенно принимаемые в высоких дозах и длительное время
Тяжелые металлы, например ртуть или свинец
Седативные препараты (например, бензодиазепины) в высоких дозах