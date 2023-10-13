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Причины расстройств координации

Виды

Примеры

Расстройства, которые поражают мозжечок

Врожденные дефекты мозжечка

Кровотечение (кровоизлияние) в мозжечке

Опухоли в мозжечке, особенно у детей

Травмы головы (повторяющиеся)

Инсульты, поражающие мозжечок

Подострая дегенерация мозжечка

Наследственные заболевания:

Атаксия-телеангиэктазия

атаксия Фридрейха;

спиноцеребеллярные атаксии;

Другие расстройства

Целиакия

Травмы головы

Тепловой удар или очень высокая температура тела

Гипотиреоз

рассеянный склероз;

Мультисистемная атрофия

Недостаток витамина Е

Лекарственные препараты и токсичные вещества

Употребление алкоголя (длительное и чрезмерное)

Противосудорожные препараты, такие как фенитоин, особенно принимаемые в высоких дозах и длительное время

угарный газ;

Тяжелые металлы, например ртуть или свинец

Литий

Седативные препараты (например, бензодиазепины) в высоких дозах

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