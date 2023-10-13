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Основные системы органов

Система

Органы в системе

Некоторые основные функции системы

Сердечно-сосудистая

  1. Сердце

  2. Кровеносные сосуды (артерии, капилляры, вены)

Качает кровь и перемещает ее в организме

Дыхательные

  1. Нос

  2. Рот

  3. Глотка

  4. Гортань

  5. Трахея

  6. Бронхи

  7. Легкие

Подает кислород в кровь (и выводит углекислый газ из крови)

Нервная

  1. Головной мозг

  2. Спинной мозг

  3. Нервы (несущие импульсы и в головной мозг, и из головного мозга к мышцам и органам)

Управляет намеренными (и многими автоматическими) действиями организма

Обеспечивает мышление, самосознание и эмоции

Кожа

  1. Кожа (поверхность, которая в основном считается кожным покровом, а также лежащие под ней структуры соединительной ткани, в том числе жир, железы и кровеносные сосуды)

Является защитным барьером между внутренней частью организма и окружающей средой

Cкелетно-мышечная система

  1. Мышцы

  2. Сухожилия и связки

  3. Кости

  4. Суставы

Обеспечивает опору и движение тела

Кровь

  1. Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты

  2. Плазма (жидкая составная часть крови)

  3. Костный мозг (в котором вырабатываются клетки крови)

  4. селезенку;

  5. Тимус

Доставляет кислород и питательные вещества во все клетки организма (и выводит углекислый газ и продукты жизнедеятельности)

Пищеварительная

  1. Рот

  2. Пищевод

  3. Желудок

  4. Тонкий кишечник

  5. Толстая кишка

  6. Прямая кишка

  7. Задний проход

  8. Печень

  9. Желчный пузырь

  10. Поджелудочная железа (та часть, которая вырабатывает ферменты)

  11. аппендикс;

Извлекает питательные вещества из продуктов питания

Выводит продукты жизнедеятельности из организма

Эндокринные

  1. Щитовидная железа

  2. Паращитовидная железа

  3. Надпочечники

  4. Гипофиз

  5. Поджелудочная железа (часть, которая вырабатывает инсулин и другие гормоны)

  6. Желудок (клетки, которые вырабатывают гастрин)

  7. Эпифиз

  8. Яичники

  9. Семенники

Вырабатывает химические мессенджеры, переносимые кровью (гормоны), которые управляют работой различных систем органов

Мочевыводящая

  1. Почки

  2. Мочеточники

  3. Мочевой пузырь

  4. Мочеиспускательный канал

Выводит продукты жизнедеятельности из крови

Мужская репродуктивная

  1. Половой член

  2. Предстательная железа

  3. Семенные везикулы

  4. Семявыносящие протоки

  5. Семенники

Обеспечивает репродуктивную функцию

Женская репродуктивная

  1. Влагалище

  2. Шейка матки

  3. Матка

  4. фаллопиевы трубы;

  5. Яичники

Обеспечивает репродуктивную функцию

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