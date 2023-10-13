Основные системы органов
Система
Органы в системе
Некоторые основные функции системы
Качает кровь и перемещает ее в организме
Подает кислород в кровь (и выводит углекислый газ из крови)
Управляет намеренными (и многими автоматическими) действиями организма
Обеспечивает мышление, самосознание и эмоции
Является защитным барьером между внутренней частью организма и окружающей средой
Обеспечивает опору и движение тела
Доставляет кислород и питательные вещества во все клетки организма (и выводит углекислый газ и продукты жизнедеятельности)
Извлекает питательные вещества из продуктов питания
Выводит продукты жизнедеятельности из организма
Вырабатывает химические мессенджеры, переносимые кровью (гормоны), которые управляют работой различных систем органов
Выводит продукты жизнедеятельности из крови
Обеспечивает репродуктивную функцию
Обеспечивает репродуктивную функцию