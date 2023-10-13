Основные причины острого повреждения почек
Причина
Первопричинная проблема
Недостаточное кровоснабжение почек
Кровопотеря
Потеря большого количества натрия и жидкости
Механическая травма, которая блокирует кровеносные сосуды
Недостаточная работа сердца (сердечная недостаточность)
Крайне низкое артериальное давление (шок)
Печеночная недостаточность (гепаторенальный синдром)
Лекарственные препараты, снижающие приток крови к почкам
Поражение почек
Продолжительное недостаточное кровоснабжение, которое вызвало повреждение почек
Токсические вещества (например, лекарственные препараты, йодсодержащие контрастные вещества, используемые в визуализирующих исследованиях, и ядовитые вещества)
Рабдомиолиз (токсическое воздействие на почки, вызванное чрезмерным разрушением мышечной ткани)
Аллергические реакции (например, на определенные антибиотики)
Заболевания, негативно влияющие на фильтрующие отделы (нефроны) почек (например, острый гломерулонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, опухоли, поражающие почки, или повреждения кровеносных сосудов, встречающиеся при гемолитико-уремическом синдроме, системной красной волчанке [волчанке], атероэмболической болезни почек, синдроме Гудпасчера, гранулематозе с полиангиитом или микроскопическом полиангиите)
Серьезная инфекция всего организма (сепсис)
Закупорка тока мочи
Закупорка (обструкция) мочевого пузыря (например, в связи с увеличением предстательной железы, сужением мочеиспускательного канала или раком мочевого пузыря)
Опухоль, которая давит на мочевыводящие пути
Камни в мочеточнике или мочевом пузыре
Закупорка в почках (например, кристаллами или камнями, такими, как оксалат или мочевая кислота)