Некоторые причины судорожных припадков у новорожденных, младенцев и детей
Тип
Расстройство
Общие расстройства
Инфекция в крови (сепсис)
Перинатальная асфиксия (кислородное голодание), которая может возникать во время родов или родоразрешения
Нарушения функции головного мозга
Кровотечение (кровоизлияние) в головной мозг
Пороки развития головного мозга
Инфекции, например, энцефалит или менингит
Генетические заболевания, которые влияют на функции нервов в головном мозге
Опухоли (редко)
нарушения обмена веществ;
Наследственные заболевания, которые влияют на переработку (метаболизм) аминокислот, жиров или углеводов
Временное отклонение от нормы уровня сахара (глюкозы), кальция, магния, витамина B6 или натрия в крови
Наркотические или лекарственные препараты
Применение матерью во время беременности наркотических или лекарственных препаратов (например, кокаина, героина или успокоительного средства диазепам), вызывающее синдром отмены у младенца
Случайное проглатывание наркотического препарата, лекарственного препарата или ядовитого вещества младенцем или маленьким ребенком