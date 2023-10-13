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Некоторые причины судорожных припадков у новорожденных, младенцев и детей

Тип

Расстройство

Общие расстройства

Высокая температура тела

Инфекция в крови (сепсис)

Перинатальная асфиксия (кислородное голодание), которая может возникать во время родов или родоразрешения

Нарушения функции головного мозга

Кровотечение (кровоизлияние) в головной мозг

Пороки развития головного мозга

Травма головы

Инфекции, например, энцефалит или менингит

инсульт;

Генетические заболевания, которые влияют на функции нервов в головном мозге

Опухоли (редко)

нарушения обмена веществ;

Наследственные заболевания, которые влияют на переработку (метаболизм) аминокислот, жиров или углеводов

Временное отклонение от нормы уровня сахара (глюкозы), кальция, магния, витамина B6 или натрия в крови

Наркотические или лекарственные препараты

Применение матерью во время беременности наркотических или лекарственных препаратов (например, кокаина, героина или успокоительного средства диазепам), вызывающее синдром отмены у младенца

Случайное проглатывание наркотического препарата, лекарственного препарата или ядовитого вещества младенцем или маленьким ребенком

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