Некоторые причины ступора или комы
Состояние
Процесс
Последствия
Нарушения функции головного мозга
Судорожные припадки, часто повторяющиеся или длительные, могут:
Такие эпилептические припадки могут поражать ткань головного мозга.
Во время судорожного припадка сознание часто нарушается.
После судорожного припадка большинство пациентов чувствуют вялость (заторможенность) и спутанность сознания, некоторые испытывают слабость или чувствуют себя парализованными. После судорожного припадка они могут оставаться в таком состоянии от нескольких минут до нескольких часов.
При инсультах может блокироваться приток крови в отделы головного мозга, в том числе в ствол головного мозга.
Если блокируется приток крови в верхнюю часть ствола головного мозга, может наступить внезапная потеря сознания, что может привести к коме. Если приток крови блокируется по всему объему ствола головного мозга и не восстанавливается в течение нескольких минут, поражается значительная часть или весь ствол головного мозга, и может наступить смерть.
Инсульты могут быть результатом кровотечения в головной мозг (кровоизлияние в мозг) или в пространство между слоями ткани, покрывающей головной мозг (субарахноидальное кровоизлияние).
Кровь может напрямую повреждать ткань головного мозга или увеличивать на нее давление.
Может нарушаться сознание, что иногда приводит к коме. Также могут возникать судорожные припадки. Даже небольшое кровотечение в ствол головного мозга может вызвать кому.
Крупная опухоль или абсцесс могут придавливать головной мозг к относительно неподвижным структурам внутри черепа и оказывать давление на ткань головного мозга, вызывая нарушение его функции. Иногда давление проталкивает ткань головного мозга через естественный просвет в относительно жестких листах оболочки, разделяющих головной мозг на отделы. Это аномальное выпячивание ткани головного мозга называется дислокацией головного мозга.
Опухоли могут непосредственно проникать в головной мозг и повреждать его ткань, вызывая отек, нарушающий связь между различными отделами головного мозга.
Если поражаются области головного мозга, контролирующие сознание, результатом является кома.
Другие расстройства
Остановка сердца или остановка дыхания
При остановке сердца прекращается перекачка крови сердцем. В результате в головной мозг поступает недостаточное количество крови, и мозг испытывает недостаток кислорода, поскольку кровь доставляет кислород в ткани организма.
При остановке дыхания человек перестает дышать. В результате этого в кровь попадает недостаточное количество кислорода и головной мозг испытывает его недостаток.
Как правило, остановка сердца и дыхания происходит одновременно.
В течение одной-двух минут человек теряет сознание. При нехватке кислорода даже в течение 4 или 5 минут начинают гибнуть нервные клетки в определенных участках головного мозга. Наступает кома, которая вскоре может стать необратимой.
При тяжелых нарушениях функции сердца или легких
При тяжелых нарушениях функции сердца (например, сердечной недостаточности) может снижаться приток крови к головному мозгу.
При тяжелых заболеваниях легких (например, хронической обструктивной болезни легких, отеке легких, тромбоэмболии легочной артерии, а также при тяжелых и продолжительных приступах астмы) может понижаться уровень кислорода в крови.
При любом из таких типов нарушений головной мозг не получает достаточного количества кислорода. Недостаток кислорода может вызывать делирий или кому, в зависимости от количества кислорода в крови.
Если почки или печень не могут выводить из кровотока токсичные отходы жизнедеятельности, что происходит в норме, отходы жизнедеятельности скапливаются в крови и вызывают нарушение функции головного мозга.
Лечение хронической почечной или печеночной недостаточности обычно может привести к выходу больного из вызванной ими комы.
Если кома наступает в результате острой, тяжелой печеночной недостаточности, развивается отек головного мозга вследствие скопления жидкости в клетках головного мозга. В результате нередко наступает смерть.
Со временем высокое артериальное давление повреждает кровеносные сосуды головного мозга.
Если кровеносные сосуды головного мозга повреждены, кровоток и поступление кислорода в головной мозг уменьшаются. Кроме того, поврежденные кровеносные сосуды могут разорваться, что приводит к инсульту (из-за кровоизлияния в головной мозг).
Нарушения метаболизма
При сахарном диабете может отмечаться выраженное повышение уровня сахара в крови (гипергликемия) или, если лечение слишком агрессивное, выраженное снижение уровня сахара в крови (гипогликемия — см. ниже).
Кроме этого, при недостаточном количестве инсулина (что может отмечаться при сахарном диабете 1-го типа) организм расщепляет жировые клетки для выработки энергии. Во время этого процесса происходит выработка кетоновых тел. Кетоновые тела повышают уровень кислотности крови (диабетический кетоацидоз).
В результате может наступить ступор или кома.
Без лечения диабетический кетоацидоз или гипогликемия могут переходить в кому и становиться причиной смерти.
Уровень глюкозы в крови является аномально высоким. Высокий уровень сахара в крови может вызывать обезвоживание, вытягивая жидкость из головного мозга.
В результате может наступить ступор или кома.
Уровень глюкозы в крови является аномально низким. Вследствие нехватки глюкозы, которая в сочетании с кислородом является основным источником энергии, нарушается функция головного мозга, или развивается его поражение.
В результате может наступить кома. Пациентов с гипогликемией необходимо немедленно лечить, чтобы предотвратить необратимое повреждение головного мозга или смерть. Лечение состоит во внутривенном введении больному глюкозы (сахара).
Уровень натрия в крови высокий. Гипернатриемия обычно развивается вследствие обезвоживания и может снижать количество воды в клетках головного мозга.
Аномальное количество воды в клетках головного мозга нарушает ход химических реакций в этих клетках. В результате может наступить ступор или кома.
Уровень натрия в крови низкий. Гипонатриемия может развиваться по следующим причинам:
Гипонатриемия может увеличивать количество воды в клетках головного мозга.
Аномальное количество воды в клетках головного мозга нарушает ход химических реакций в этих клетках. Повреждение головного мозга и степень его тяжести зависят от того, насколько быстро увеличивается количество воды в клетках головного мозга. Если количество увеличивается медленно, головной мозг может приспосабливаться, и повреждения обычно удается избежать.
Активность щитовидной железы является недостаточной.
Без лечения гипотиреоз может вызывать спутанность сознания и замедлять мышление.
Дезориентация может переходить в ступор и кому.
Недостаток питательных веществ, таких как тиамин, или некоторых электролитов или минералов (например, магния)
Недостаточность витамина под названием «тиамин» или минеральных веществ, например магния, приводит к нарушению функции нервных клеток головного мозга. Некоторые минеральные вещества (в том числе магний) также являются электролитами. Электролиты помогают регулировать функцию нервов и мышц и поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме.
Недостаточность тиамина может привести к спутанности сознания, ступору и коме. Может нарушаться работа глазных мышц, что приводит к двоению в глазах.
Очень низкие или высокие уровни некоторых электролитов или минеральных веществ (таких как магний) могут вызывать сонливость, слабость и в редких случаях эпилептические припадки и кому.
Инфекции
Энцефалит (инфекция головного мозга)
Менингит (инфекция слоев ткани, покрывающих головной и спинной мозг)
Сепсис (тяжелая реакция всего организма на инфекцию кровотока)
Тяжелый острый респираторный синдром (SARS)
Инфекции мочевыводящих путей у пожилых людей
В случае инфекции ткани головного мозга функция головного мозга может нарушаться.
Другие инфекции, например, сепсис, могут стать причиной высокой температуры, которая может вызвать нарушение функции головного мозга или повреждение ткани головного мозга.
Возрастные изменения в головном мозге делают пожилых людей более подверженными нарушениям психической функции в результате незначительных заболеваний, таких как инфекции мочевыводящих путей.
В результате может наступить кома.
У пожилых людей инфекции мочевыводящих путей могут вызывать спутанность сознания, дезориентацию и делирий.
Несчастные случаи и травмы
Асфиксия
Головной мозг лишается кислорода.
Быстро теряется сознание, а далее следуют кома и смерть.
Травмы головы могут вызвать следующие повреждения головного мозга:
Кровь может напрямую раздражать ткань головного мозга или скапливаться в виде образования (гематомы), которое оказывает давление на головной мозг (как при эпидуральной или субдуральной гематоме).
В зависимости от травмы, кома может развиваться немедленно или постепенно в течение нескольких часов. Также могут начаться судорожные припадки, особенно если большое количество крови вытекает из кровеносных сосудов и вступает в непосредственный контакт с тканью головного мозга, раздражая ее.
Температура тела выше 104 °F (40 °C), как при тяжелой лихорадке или тепловом ударе, может вызывать поражение головного мозга.
В результате может наступить кома. Если температура тела очень высокая, нервные клетки погибают значительно быстрее.
Температура тела ниже 36 °C замедляет функцию головного мозга. Температура тела ниже 26,7 °C вызывает кому.
Тем не менее, низкая температура иногда может защищать головной мозг, замедляя процесс повреждения, вызванного нехваткой крови или кислорода. Кроме того, если температура тела очень низкая, нервные клетки погибают значительно медленнее. Например, ребенок может полностью выздороветь после погружения в ледяную воду озера на 30 минут. Погружение на такое же время в теплую воду обычно является смертельным.
В результате могут развиваться ступор или кома, но если человек выживает, необратимого повреждения обычно не происходит.
Психоактивные вещества
Действие алкоголя замедляет функцию головного мозга. При употреблении в больших количествах алкоголь может повреждать ткань головного мозга напрямую или косвенно посредством такого значительного замедления дыхания, что уровень кислорода в крови падает настолько, чтобы вызвать поражение головного мозга.
Высокий уровень алкоголя в крови, особенно выше 0,2 %, может вызывать ступор или кому.
Угарный газ или аналогичные вещества при вдыхании в больших количествах
Угарный газ соединяется с гемоглобином в эритроцитах. Он занимает место кислорода и не дает эритроцитам нести кислород в ткани, включая головной мозг.
Тяжелое отравление угарным газом может вызвать кому или необратимое поражение головного мозга в связи с недостаточным поступление в него кислорода.
Лекарственные препараты и запрещенные наркотики
Многие лекарственные препараты и запрещенные наркотики, даже если они принимаются в невысоких дозах, могут замедлять работу головного мозга, иногда путем замедления дыхания. Они включают:
В результате может наступить кома. При начале лечения на ранней стадии этот тип комы может полностью излечиваться.