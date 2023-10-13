Некоторые причины и характеристики отеков
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Ангионевротический отек (отек Квинке) (аллергический, идиопатический или наследственный)
Безболезненный отек, чаще всего возникающий в области лица, губ, а иногда языка
Иногда зуд или ощущение стеснения
Отек, после которого не остается углубления при надавливании (плотный отек)
Только обследование врачом
Сгусток крови в глубоких венах ноги (обычно), руки или таза (тромбоз глубоких вен)
Внезапный отек
Обычно боль, покраснение или потемнение, повышение температуры и/или болезненность в зоне поражения
Если сгусток движется и блокирует артерию в легких (тромбоэмболия легочной артерии), как правило, возникает одышка и иногда кровохарканье
Иногда у лиц с факторами риска образования тромбов, таких как недавняя операция, травма, постельный режим, гипс на ноге, гормональная терапия, онкологическое заболевание, курение или период неподвижности, например, длительный авиаперелет
Ультразвуковое исследование
Иногда анализ крови для выявления тромбов (D-димеры)
Хроническая венозная недостаточность (вызывающая скопление крови в ногах)
Отек одной или обеих лодыжек или ног
Хронический умеренный дискомфорт, ноющая боль или судороги в ногах, но без острой боли
Иногда красновато-коричневые, плотные участки на коже и неглубокие язвы на голенях
Часто варикозное расширение вен
Только обследование врачом
Лекарственные препараты (например, миноксидил, нестероидные противовоспалительные препараты, эстрогены, флудрокортизон и некоторые блокаторы кальциевых каналов)
Безболезненный отек обеих ног и стоп
Только обследование врачом
Безболезненный отек обеих ног и стоп
Часто одышка при физической нагрузке, в положении лежа или во время сна
Часто у лиц с известными заболеваниями сердца и/или повышением артериального давления
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
ЭКГ
Эхокардиография
Кожная инфекция (флегмона)
Покраснение или потемнение, повышение температуры и болезненность на участке неправильной формы на одной из конечностей
отек;
Иногда лихорадка
Только обследование врачом
Глубокая подкожная или внутримышечная инфекция (редко)
Глубокая, постоянная боль в одной конечности
Покраснение или потемнение, повышение температуры, болезненность и отек, который может ощущаться как распирание
Признаки тяжелого заболевания (такие как лихорадка, спутанность сознания и учащенное сердцебиение)
Иногда выделения с неприятным запахом, волдыри или участки почерневшей, мертвой кожи
Посев крови и тканей
Рентгенологические исследования
В некоторых случаях МРТ
Заболевания почек (главным образом, нефротический синдром)
Распространенный, безболезненный отек
Часто жидкость в брюшной полости (асцит)
Иногда отечность вокруг глаз или пенистая моча
Анализы крови для оценки функции печени
Определение белка в образце мочи
Хроническая болезнь печени
Распространенный, безболезненный отек
Часто жидкость в брюшной полости (асцит)
Причины, которые часто очевидны с учетом анамнеза (например, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, или гепатит)
Иногда небольшие кровеносные сосуды в форме паутины на коже (паукообразные ангиомы), покраснение ладоней, увеличение молочной железы и уменьшение размера яичек у мужчин
Определение уровня альбумина в крови
Другие анализы крови для оценки печени
Обструкция лимфатических сосудов в связи с операцией или лучевой терапией по поводу онкологического заболевания
Безболезненный отек одной конечности
Очевидная причина (хирургическая операция или лучевая терапия) с учетом анамнеза
Только обследование врачом
Лимфатический филяриоз (инфекция лимфатических сосудов, вызванная определенными паразитическими червями)
Безболезненный отек одной конечности, иногда с вовлечением половых органов
У пациентов, которые посещали страну, где распространен филяриоз
Исследование образца крови под микроскопом
Физиологические отеки (в отсутствие патологии)
Незначительный отек обеих стоп и/или лодыжек, который обнаруживается в конце дня, особенно после сидения или стояния, и проходит после ночного отдыха
Отсутствие боли, покраснения или других симптомов
Только обследование врачом
Беременность или нормальный предменструальный симптом
Безболезненный отек обеих ног и стоп
Обычно симптомы в некоторой степени ослабляются после отдыха с ногами в приподнятом положении
У женщин в период беременности или перед менструацией
Только обследование врачом
Беременность, с преэклампсией
Безболезненный отек обеих ног, стоп и иногда кистей
Повышенное артериальное давление (часто впервые выявляемое)
Обычно развивается во время третьего триместра беременности
Определение уровня белка в моче
Давление на вену (например, в случае опухоли, беременности или при крайнем абдоминальном ожирении)
Безболезненный медленно нарастающий отек
Ультразвуковое исследование или КТ при подозрении на опухоль
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Всегда проводится обследование врачом. Большинству пациентов с отеком врачи назначают полный анализ крови, другие анализы крови и мочи (для определения белка в моче).
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.