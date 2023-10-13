Некоторые причины и характеристики боли в нескольких суставах
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Заболевания, которые обычно сопровождаются симметричной болью в суставах
Воспаление суставов отсутствует
Хроническая генерализованная боль и чувствительность мышц (может охватывать суставы и/или спину)
Утомляемость
Изредка синдром раздраженного кишечника или нарушения сна
Обычно хронический характер, часто поражает женщин
Часто депрессия или другие расстройства настроения
Иногда возникает необходимость в обследованиях
Инфекционный артрит, вызванный вирусами
Боль в суставах с воспалением или без, обычно развивается в течение нескольких часов или дней
Прочие симптомы вирусной инфекции (например, гепатит В может привести к желтухе, гепатит С может стать причиной бугорков на ногах, ВИЧ-инфекция приводит к увеличению лимфатических узлов)
Анализ синовиальной жидкости
Анализ крови для выявления вируса (чаще всего гепатита С, гепатита В или парвовируса)
Хроническое,‡ симметричное воспаление суставов в детском возрасте
боль в нижней части спины.
Увеличенные лимфоузлы во всем организме или приступы жара
Увеличение печени и селезенки
Скопление жидкости вокруг сердца или легких
Сыпь или боль и покраснение глаз
Анализ крови на наличие аутоантител§
Прочие заболевания, сопровождающиеся воспалением суставов (например, синдром Шегрена и системный склероз)
Боль в нескольких суставах, с легким отёком или без него
Анализ крови на наличие аутоантител§
Хроническое,‡ симметричное воспаление мелких и крупных суставов
Утомляемость и утренняя скованность
В конечном результате деформация суставов (особенно суставов костяшек пальцев и запястий)
Иногда сильный отек под кожей и синдром запястного канала
Чаще всего среди молодых людей, но может встречаться после 60 лет
Рентгенологическое исследование
Анализ крови на наличие аутоантител§
Сывороточная болезнь (реакция иммунной системы на проникновение в сосудистое русло больших количеств чужеродных белков)
Боль и воспаление нескольких суставов
Жар, сыпь и увеличение лимфатических узлов
При установленном факте воздействия чужеродных белков (например, при переливании крови) в течение 21 дня до начала развития симптомов
иногда анализы крови.
Синдромы, приводящие к неестественной гибкости суставов (например, синдром Элерса-Данло)
Обычно боль в нескольких суставах
Воспаление суставов крайне нехарактерно
Повышенная дряблость (рыхлость) кожи
При установленном факте предшествующих рецидивирующих смещений или нарушений выравнивания суставов
При установленном факте заболевания у членов семьи больного
Иногда генетический анализ
Системная красная волчанка и, несколько реже, аутоиммунные заболевания (например, аутоиммунный миозит, синдром Шегрена и васкулит, например, иммуноглобулин-А-ассоциированный васкулит)
Боль в суставах‡ с воспалением или без такого, возникающая при рецидивах заболевания
Прочие симптомы, в зависимости от типа аутоиммунного заболевания, например, изменения кожи; боли в животе; болезненность мышц; заболевание почек; жидкость вокруг легких, сердца или других органов (серозит); сухость глаз и ротовой полости
Анализ крови на наличие различных аутоантител§
Иногда биопсия тканей кожи, почек или других пораженных органов
Анализ мочи
Заболевания, которые обычно сопровождаются несимметричной болью в суставах
Поражение крупных суставов
Боль в нижней части спины у большинства больных
Покраснение и боль глаз (ирит)
Тендинит ахиллова сухожилия
Обратный ток крови через аортальный клапан (недостаточность аортального клапана)
Рентгенологическое исследование
Иногда КТ или МРТ
Хронические‡ или рецидивирующие язвы в полости рта и на гениталиях
Иногда боль и покраснение глаз
Часто начинается в возрасте от 20 лет
Обычно в регионах Азии и Среднего Востока (относительно редко в США)
Иногда возникает необходимость в обследованиях
Подагра или похожие заболевания (например, артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата)
Внезапная и сильная боль, жар и отек (особенно в области большого пальца ноги или коленного сустава, но возможно поражение практически любого сустава)
Иногда лихорадка
Часто поражение только одного сустава, но иногда нескольких
Анализ синовиальной жидкости
Инфекционный эндокардит (инфекция внутренней оболочки сердца, обычно также сердечных клапанов)
Боль и отек суставов
Часто встречается жар, ночная потливость, сыпь, потеря массы тела и шумы в сердце
Анализы крови
Эхокардиография
Хроническая боль, чаще всего в коленных и тазобедренных суставах и мелких суставах пальцев, которые также могут увеличиваться и слегка деформироваться
Отсутствие покраснения
Часто боль в нижней части спины и области шеи
Рентгенологическое исследование
Псориаз (иногда с незначительным числом пораженных участков кожи или без таковых)
Иногда хроническое,‡ симметричное воспаление суставов
Хронические деформации пальцев рук, пальцев ног и ногтей
Тендинит
Покраснение и боль в глазах
Рентгенологическое исследование
Реактивный артрит и энтеропатический артрит
Внезапная боль, обычно с поражением крупных суставов ног и стоп, часто через 1–3 недели после инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта (например, гастроэнтерит) или мочеполовых путей (например, уретрит)
Иногда поражение позвоночника
Анализы для выявления инфекций, передающихся половым путем
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Необходимость в рентгенологическом исследовании часто отсутствует. При наличии жидкости в суставе часто возникает необходимость в ее извлечении для анализа.
‡ Симптомы могут возникать внезапно, но заболевание обычно носит хронический или рецидивирующий характер.
§ Аутоантитела — антитела против собственных тканей организма. Примеры включают антинуклеарные антитела и антитела к двухцепочечной ДНК, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду и ревматоидный фактор.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.