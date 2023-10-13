* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Необходимость в рентгенологическом исследовании часто отсутствует. При наличии жидкости в суставе часто возникает необходимость в ее извлечении для анализа.

‡ Симптомы могут возникать внезапно, но заболевание обычно носит хронический или рецидивирующий характер.

§ Аутоантитела — антитела против собственных тканей организма. Примеры включают антинуклеарные антитела и антитела к двухцепочечной ДНК, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду и ревматоидный фактор.