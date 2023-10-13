† К инфекционным микроорганизмам, которые часто вызывают болезненное мочеиспускание, относятся микроорганизмы, передающиеся половым путем (вызывающие гонорею, хламидийную инфекцию, трихомоноз), и бактерии, которые не передаются половым путем, главным образом кишечная палочка Escherichia (E.) coli.