Некоторые причины и характеристики болезненного мочеиспускания
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Инфекции†
Цистит (инфекция мочевого пузыря)
Обычно у женщин и девочек
Частые и острые позывы к мочеиспусканию
Подъем ночью, чтобы помочиться
Иногда кровь в моче или зловонная моча
Обследование врачом
Обычно общий анализ мочи и посев мочи
Орхоэпидидимит (инфекция придатка яичка и яичка)
Болезненность и отек яичка
Возможно частое мочеиспускание или выделения из уретры
Иногда лихорадка или тошнота
Обследование врачом
Иногда общий анализ мочи
Иногда анализ на ИППП
Простатит (инфекция предстательной железы)
Болезненность предстательной железы, обнаруженная во время пальцевого ректального обследования
Часто лихорадка, затрудненное начало мочеиспускания, частое мочеиспускание, позывы помочиться ночью, жжение или боль во время мочеиспускания
Иногда присутствует кровь в моче
Другие симптомы давней закупорки в мочевыводящих путях (включая слабый поток мочи, затруднения при мочеиспускании или подтекание в конце мочеиспускания)
анализ мочи и посев мочи;
Уретрит (инфекция мочеиспускательного канала), обычно из-за ИППП
Обычно видимые выделения из уретры у мужчин
Иногда выделения из влагалища у женщин
У лиц, имевших недавно незащищенный половой акт
Анализ на ИППП
Вульвовагинит (воспаление женских наружных половых органов и влагалища)
Выделения из влагалища
Часто покраснение в области половых органов
Осмотр врача, включая анализ образца выделений под микроскопом
Цервицит (инфекции шейки матки)
Часто выделения из шейки матки
В анамнезе незащищенный половой акт
Анализ на ИППП
Расстройства, вызывающие воспаление
Заболевания соединительной ткани, которые вызывают воспаление (например, реактивный артрит или синдром Бехчета) ‡
Общие симптомы или симптомы, относящиеся ко всему организму (включая боль в теле и суставах), развивающиеся до появления болезненного мочеиспускания
Иногда язвы на коже, глазах, в ротовой полости или в области гениталий, в том числе внутри влагалища
Анализ на ИППП
Иногда анализы крови для проверки на расстройства соединительной ткани
Контакт с веществом, которое раздражает область или вызывает аллергическую реакцию (такое как спермицид, смазка или латексный презерватив)
Иногда покраснение в области гениталий
У людей, подвергшихся воздействию вещества, которое может вызвать раздражение или аллергическую реакцию
Только обследование врачом
Интерстициальный цистит (воспаление мочевого пузыря без инфекции)
Более распространен среди женщин
Частые и острые позывы к мочеиспусканию
Долговременные симптомы
анализ мочи и посев мочи;
Осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с использованием гибкого зонда с оптической системой, вводимого в мочеиспускательный канал (цистоскопия), обычно включает взятие образца ткани для исследования (биопсия мочевого пузыря)
Другие расстройства
Атрофический вагинит или уретрит (истончение тканей влагалища или уретры)
У женщин в период постменопаузы
Сухость влагалища
Часто наблюдается боль во время полового акта
Выделения из влагалища
Изменения во внутренних тканях влагалища (становится гладким и бледным)
Только обследование врачом
Опухоли (обычно рак мочевого пузыря, предстательной железы или мочеиспускательного канала)
Долговременные симптомы (слабый поток мочи или затрудненное начало мочеиспускания)
Иногда кровь в моче
Если есть подозрение на рак мочевого пузыря, проводится цистоскопия
Если есть подозрение на рак предстательной железы, выполняется анализ крови для измерения уровней ПСА
Если уровень ПСА повышен, биопсия предстательной железы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† К инфекционным микроорганизмам, которые часто вызывают болезненное мочеиспускание, относятся микроорганизмы, передающиеся половым путем (вызывающие гонорею, хламидийную инфекцию, трихомоноз), и бактерии, которые не передаются половым путем, главным образом кишечная палочка Escherichia (E.) coli.
‡ Эта причина является редкой.
ПСА — простатспецифический антиген; ИППП — инфекция, передающаяся половым путем.