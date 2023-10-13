‡ Иногда сильная рвота (вызванная любым расстройством или заболеванием) вызывает появление петехий на верхней части грудной клетки и на лице, которые могут напоминать петехии, вызванные менингококковым менингитом, особо опасной формой менингита. Люди с менингококковым менингитом обычно очень плохо себя чувствуют, в то время как люди с петехиями, вызванными рвотой, зачастую чувствуют себя достаточно хорошо.