Некоторые причины и признаки тошноты и рвоты
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Расстройства пищеварительного тракта
Аппендицит или другое внезапное тяжелое расстройство в брюшной полости (такое как перфорация стенки кишечника, воспаление желчного пузыря или панкреатит)
Значительная боль в животе
Живот болезнен при пальпации
Визуализирующие исследования органов живота (такие как рентгенография, ультразвуковое исследование и/или КТ)
Отсутствие дефекаций и метеоризма
Возникающая и исчезающая спастическая боль в животе
Вздутый живот
Обычно у людей с грыжей или перенесенным хирургическим вмешательством на брюшной полости
Рентгенография брюшной полости пациента в положении лежа и стоя
Рвота и диарея
Отсутствие боли или минимальная боль в животе (кроме случаев рвоты)
В редких случаях повышенная температура или кровь в кале
Нормальные результаты обследования брюшной полости
Обследование врачом
Гастропарез (плохое опорожнение желудка)
Рвота, содержащая частично переваренную пищу, через несколько часов после ее употребления
Часто возникает у больных диабетом, у которых повышен уровень сахара (глюкозы) в крови, или после операции на брюшной полости
Обследование врачом
Рентгенологическое обследование органов брюшной полости в положении лежа и стоя
Сцинтиграфия для оценки опорожнения желудка у людей, у которых может быть гастропарез
Легкая или умеренная тошнота в течение многих дней и иногда рвота
общее недомогание;
Потемнение мочи, затем пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
Потеря аппетита
Ощущение легкого дискомфорта в верхней правой части брюшной полости
Анализы крови
Непроходимость кишечника (временное отсутствие перистальтики кишечника)
Рвота и вздутие живота
Может возникать после хирургического вмешательства, на фоне тяжелой болезни или при тяжелых электролитных нарушениях
Рентгенологическое исследование или КТ
Прием внутрь токсических веществ (существует множество веществ, вызывающих рвоту; распространенные примеры включают алкоголь, аспирин, железо, свинец или инсектициды)
Информацию о проглатывании обычно получают на основании сбора анамнеза
Различные другие симптомы, в зависимости от проглоченного вещества
Зависит от проглоченного вещества, но может включать анализы крови и функциональные пробы печени
Нарушение мозговой деятельности и расстройства нервной системы
Травма головы (например, в результате недавней аварии, спортивной травмы или падения)
Травма очевидна на основании анамнеза человека
Часто головная боль, дезориентация и трудности с запоминанием недавних событий
КТ головы
Внезапная, часто сильная головная боль
спутанность сознания;
КТ головы
Спинномозговая пункция при нормальных результатах КТ
Инфекция головного мозга (например, менингит)
Нарастающая головная боль и дезориентация
Часто повышенная температура и боль при наклоне головы вперед
Может приводить к появлению красновато-фиолетовой сыпи в виде крошечных точек на коже (петехий), если вызвана менингококковым менингитом‡
Спинномозговая пункция (иногда сначала проводят КТ головы)
Сильная тошнота и рвота с головной болью и/или головокружением
КТ или МРТ головы
Употребление конопли (марихуаны) (синдром каннабиноидной гиперемезии)
Тошнота и рвота (иногда тяжелая), и иногда потеря веса
Обычно развивается после длительного употребления конопли
Облегчение после горячего душа или исчезновение после прекращения употребления марихуаны
Обследование врачом
Анализ мочи на наркотики
Повышенное внутричерепное давление (например, вызванное сгустком крови или опухолью)
Головная боль, дезориентация и иногда проблемы с нервами, спинным мозгом или функцией головного мозга
КТ головы
Лабиринтит (воспаление внутреннего уха)
Ложное ощущение движения (системное головокружение), ритмичное дергающееся движение глаз (нистагм) и ухудшение симптомов при движении головы
Иногда звон в ушах (шум в ушах)
Обследование врачом
В некоторых случаях МРТ
Обычно умеренная или сильная головная боль
Головная боль, перед которой люди иногда видят вспышки света и слепые пятна (аура)
Иногда чувствительность к свету (фотофобия) или временные расстройства равновесия или мышечной силы
Часто в анамнезе повторение подобных приступов
Обследование врачом
Иногда КТ или МРТ головы и спинномозговая пункция (если результаты обследования неопределенные)
Причина очевидна на основании анамнеза человека, когда симптомы связаны с движением, например, в лодке, автомобиле или самолете
Обследование врачом
Психологические расстройства (например, нервная анорексия и нервная булимия)
Отсутствие диареи или боли в животе
Рвота, часто возникающая при стрессе
Чувство отвращения при употреблении пищи
Обследование врачом
Системные (поражающие весь организм) заболевания
Увеличение объема суточной мочи (полиурия), повышенная жажда (полидипсия) и часто значительное обезвоживание
Анализы крови
Побочные эффекты или токсичность веществ
Прием лекарственного или наркотического препарата или иного вещества, что очевидно на основании сбора анамнеза
Зависит от принятого внутрь вещества, но может включать анализы крови
Часто желтуха при прогрессирующей болезни печени
Запах аммиака изо рта при почечной недостаточности
Часто у людей с известным расстройством
Непроизвольные движения рук, как будто кисть хлопает (астериксис)
Анализы крови и мочи для оценки функции печени и почек
Анализы крови для определения уровня аммиака в крови
Беременность
Тошнота и/или рвота часто по утрам или в ответ на прием пищи
Нормальные результаты обследования (за исключением того, что у человека может быть обезвоживание)
Часто пропуск или задержка менструального цикла
Анализ на беременность†
Воздействие обычно очевидно на основании сбора анамнеза человека
Сильная тошнота, рвота и диарея
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Врачи обычно назначают анализ мочи на беременность всем девушкам и женщинам детородного возраста.
‡ Иногда сильная рвота (вызванная любым расстройством или заболеванием) вызывает появление петехий на верхней части грудной клетки и на лице, которые могут напоминать петехии, вызванные менингококковым менингитом, особо опасной формой менингита. Люди с менингококковым менингитом обычно очень плохо себя чувствуют, в то время как люди с петехиями, вызванными рвотой, зачастую чувствуют себя достаточно хорошо.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.