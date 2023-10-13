Некоторые причины и признаки размытого зрения
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Помутнение структур, которые в норме являются прозрачными
Симптомы нарастают постепенно
Утрата способности различать свет и тень (потеря контрастности) и появление бликов (ореолов и вспышек звездочек вокруг огней)
Часто у больных с факторами риска (например, пожилой возраст или прием кортикостероидов)
Обследование врачом
Рубцы роговицы, появившиеся вследствие травмы или инфекции
Обычно у больных, которые ранее перенесли травму или инфекцию
Обследование врачом
Заболевания, которые поражают сетчатку
Возрастная дегенерация желтого пятна или возрастная макулярная дегенерация
Обычно симптомы нарастают постепенно, но начало может быть и внезапным
В большей степени потеря центрального зрения (человек не видит того, что обычно видит прямо перед собой) и в меньшей степени периферического зрения (не видно того, что обычно видно по углам глаза)
Обследование врачом
Иногда визуализирующее обследование глаз, например, оптическая когерентная томография (специализированное визуализирующее исследование глазного дна) или флуоресцентная ангиография (с использованием флуоресцентного красителя для получения изображения глазного дна)
Инфекция сетчатки (может произойти при заражении цитомегаловирусом или токсоплазмой)
Обычно у больных с ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, которые ослабляют иммунную систему
Часто покраснение глаза или боль
Анализы на выявление организмов, которые предположительно вызвали инфекцию
Пигментный ретинит (врожденная прогрессирующая дистрофия сетчатки)
Симптомы нарастают постепенно
Главным образом куриная слепота
Специальные исследования (такие, как измерение реагирования сетчатки на свет в разных условиях), которые выполняет офтальмолог
Ретинопатия (повреждение сетчатки), связанное с заболеваниями, от которых страдает весь организм, такими как повышенное артериальное давление (см. гипертензивная ретинопатия), системная красная волчанка (волчанка), диабет (см. диабетическая ретинопатия), макроглобулинемия Вальденстрема и множественная миелома или другие заболевания, которые могут привести к сгущению крови (синдром повышенной вязкости)
Часто у больных, которые страдают этими заболеваниями
Обычно наряду с потерей зрения наблюдаются и другие симптомы
Обследование врачом
Анализы и исследования на выявление заболеваний, которые могли вызвать ретинопатию
Факторы риска (например, диабетическая ретинопатия, увеит, отслойка сетчатки или травма глаза)
Нечеткость или искривленность зрения (например, прямые линии кажутся волнистыми)
Обследование врачом
Макулярное отверстие
Вначале нечеткость центрального зрения
оптическая когерентная томография;
Факторы риска (например, гипертензия, возраст, глаукома)
Безболезненная потеря зрения (обычно внезапная)
Иногда нечеткое зрение
Обследование врачом
Иногда флуоресцентная ангиография
Иногда оптическая когерентная томография (специальное визуализирующее исследование глазного дна)
Расстройства, которые влияют на зрительный нерв и его связь с мозгом
Пропуск ступенек, и человек не видит часть написанных или напечатанных букв
Измерение давления внутри глаза (тонометрия), исследование углов между структурами, такими, как роговица и радужная оболочка (гониоскопия), и проверку глазного нерва выполняет офтальмолог
Неврит зрительного нерва (воспаление зрительного нерва), которое может быть связано с рассеянным склерозом
Обычно небольшая боль, которая усиливается при движении одного (часто) или обоих глаз
частичная или полная потеря зрения;
Симптомы могут усиливаться в течение часов или дней
Не влияет на веки и роговицу
Часто МРТ с контрастированием головного мозга и глазниц
Заболевания, которые влияют на фокусирование
Рефракционные аномалии (такие как близорукость, дальнозоркость и астигматизм)
Острота зрения, которая меняется в зависимости от расстояния к объекту
Снижение остроты зрения, которое можно скорректировать с помощью очков или устройства с точечным отверстием
Исследование рефракции оптометристом или офтальмологом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; МРТ = магнитно-резонансная томография.